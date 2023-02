Charlene di Monaco, la malattia rara: come sta oggi

La Principessa Charlene di Monaco ha partecipato recentemente a un evento pubblico insieme alla Famiglia Reale, ma il suo aspetto ha suscitato preoccupazione tra i presenti. Vediamo in che modo si è presentata la Principessa.

La Principessa Charlene ha vissuto una situazione difficile per diversi mesi, come è noto al pubblico. Tutto è iniziato con il suo viaggio in Sud Africa, dove ha incontrato gravi problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza. Dopo mesi di assenza, la Principessa è tornata dalla sua famiglia, ma successivamente si è recata in Svizzera, in una clinica riabilitativa. La Principessa ha fatto la sua ricomparsa pubblica con i suoi familiari, ma c’è stato un particolare che ha colpito tutti.

Il suo volto appariva sempre più affaticato, e molti hanno espresso la loro preoccupazione nel vederla: pallida e segnata, la Principessa ha suscitato l’interesse dei media e dei social.

La Principessa Charlene di Monaco si è mostrata al gala in questo modo

La Principessa ha accompagnato il marito Alberto a un evento di beneficenza organizzato dalla sua fondazione presso lo Sport Club di Courchevel. L’evento aveva lo scopo di sostenere i bambini del Courchevel Sport Club, che offre opportunità di crescita sportiva ai giovani. La manifestazione ha visto il patrocinio di Alberto di Monaco, e quindi la presenza della sua consorte era d’obbligo.

Alla serata di beneficenza hanno partecipato oltre 200 ospiti tra atleti e imprenditori. Si è svolto inoltre un concerto della pianista Stella Almondo, con cui si sono mostrati Alberto e Charlene durante l’evento. Ha attirato l’attenzione anche l’abito indossato dalla Principessa Charlene di Monaco, firmato da Akris. Si tratta di un marchio di lusso fondato in Svizzera nel 1922.

L’abito della Principessa era composto da un corpetto in tulle beige con ricami neri, e da una gonna plissettata con doppio strato di garza chiaro e nero e taglio a vita alta. Il suo prezzo era di 6.950 dollari, e la Principessa ha abbinato un soprabito nero con un collo di velluto alla coreana. Nonostante la sua bellezza, molti hanno percepito che la Principessa fosse affaticata e segnata. Il suo volto si è presentato in questo modo.

Qual era lo stato di Charlene?

La Principessa Charlene di Monaco ha partecipato all’evento con una grande eleganza, e ha esaltato la sua femminilità e il suo carisma. Tuttavia, molti hanno osservato che la Principessa era molto stremata e sofferente e, sul suo volto, c’erano delle occhiaie che il suo trucco non riusciva a coprire. Si presume che la sua salute non sia ancora ottimale, e che lei stia affrontando le conseguenze della grave infezione che l’ha colpita nel 2021.

In un’intervista, il Principe Alberto aveva tranquillizzato tutti sulle condizioni di salute di sua moglie affermando che il periodo difficile era terminato e che il suo stato salutare era in netta ripresa. Sembra però che Charlene abbia ancora bisogno di un po’ di riposo, e che la stanchezza e il pallore sul suo volto siano il risultato dell’esaurimento che le ha provocato la malattia.

Charlene di Monaco, la malattia che l’ha colpita

La Principessa Charlene di Monaco è originaria del Sud Africa. Lì è nata e cresciuta e ha avuto una brillante carriera sportiva. Ha praticato nuoto a livello agonistico per molti anni, partecipando a competizioni prestigiose, dai mondiali alle olimpiadi.

Ha gareggiato, infatti, alle olimpiadi di Sydney nel 2000, ottenendo il quinto posto. Avrebbe voluto partecipare anche a quelle di Pechino nel 2008, ma una lesione glielo ha impedito.

In quel periodo, inoltre, ha incontrato il futuro sovrano di Monaco e dopo alcuni anni di fidanzamento si sono sposati. Tuttavia, l’ex nuotatrice olimpica non è apparsa mai troppo soddisfatta di questo legame, tanto che spesso è stata paragonata a Lady Diana.

Nonostante i paragoni, però, bisogna ricordare che le due principesse avevano situazioni molto diverse. Il matrimonio tra la lady inglese e il principe Carlo fu imposto e lui la tradì con Camilla. Sembra, invece, che il principe Alberto non abbia mai perpetrato adulterio.

Ma qual è il problema?

Secondo il Messaggero, la principessa sarebbe affetta dalla cosiddetta Sindrome di Rebecca. Si tratta di una patologia in cui il paziente è ossessionato dalla vita sentimentale che il partner ha avuto prima di conoscerlo e quindi prova un’eccessiva gelosia. Il marito, infatti, prima di sposarsi con lei, ha avuto numerose relazioni, tanto che ha anche altri due figli avuti con due donne diverse e recentemente un’altra donna ha richiesto che si sottoponesse al test di paternità. Questa potrebbe essere la causa del suo malessere?