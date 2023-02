Che Dio ci aiuti 7 sesta puntata stasera 21 febbraio, quando ci saranno le ultime puntate?

Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di stasera di Che Dio ci aiuti su Rai 1? Perché va in onda oggi e quando sono previste le ultime puntate? Il ritorno di Suor Angela. Speriamo che Dio ci aiuti mentre stasera guardiamo il primo episodio delle anteprime.

Serie TV

La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda eccezionalmente stasera, martedì 21 febbraio 2023. Non si conoscono i motivi del cambiamento settimanale, ma i nuovi episodi andranno in onda d’ora in poi.

Il primo episodio dello speciale in onda stasera è La corsa della vita, mentre il secondo sarà Il senso di tutto. La protagonista, Azzurra (Francesca Chillemi), rimane la stessa, ma dovremo aspettare ancora un po’ per il ritorno di Suor Angela.

Speriamo che Dio ci aiuti stasera in tv su Rai 1.

È possibile che il calo di ascolti delle ultime puntate di Che Dio ci aiuti 7 sia alla base della decisione di Rai 1 di cambiare il palinsesto. La media dei telespettatori delle prime puntate con Suor Angela è stata di oltre 5 milioni, ma quella dell’ultima puntata del 16 febbraio è scesa a 4,5 milioni. È inoltre probabile che si prospetti il ritorno di Elena Sofia Ricci nel cast per la prossima stagione.

Quando andrà in onda il prossimo episodio?

Il settimo episodio della stagione andrà in onda nella sua data abituale del giovedì. Anche gli episodi successivi dovrebbero andare in onda nelle loro date regolari. L’attuale stagione è composta da venti episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Due episodi vanno in onda ogni settimana in prima serata, per un totale di dieci episodi in prima serata. Il programma attuale è il seguente, soggetto a modifiche:

Il primo episodio dello show andrà in onda giovedì 12 gennaio 2023.

Il secondo episodio della serie andrà in onda giovedì 19 gennaio 2023.

Il terzo e ultimo episodio della serie andrà in onda giovedì 26 gennaio 2023.

Il quarto episodio della serie andrà in onda giovedì 2 febbraio 2023.

Il quinto episodio della serie andrà in onda giovedì 9 febbraio 2023.

Il sesto e ultimo episodio della serie andrà in onda martedì 16 febbraio 2023.

Il settimo episodio della serie andrà in onda giovedì 23 febbraio 2023.

L’ottavo episodio della serie andrà in onda giovedì 2 marzo 2023.

Il nono episodio della stagione andrà in onda giovedì 9 marzo 2023.

L’episodio finale della serie andrà in onda giovedì 16 marzo 2023.

In quale episodio fa il suo ritorno Suor Angela?

Il ritorno di Suor Angela è previsto nel settimo, decimo e ultimo episodio della stagione, come ha rivelato Elena Sofia Ricci.

Apparirò in tre episodi, nel primo episodio e mezzo e poi farò due apparizioni, nel settimo episodio e alla fine.