Che fine ha fatto Marco Columbro: età, moglie, figli, salute e attività attuali - Controcopertina

Chi è Marco Columbro

Marco Columbro, rinomato attore e conduttore televisivo italiano, è una figura molto conosciuta nel panorama dello spettacolo. Nato il 28 giugno 1950 a Viareggio, attualmente ha 72 anni. Nel corso della sua carriera, Columbro ha lavorato in numerosi programmi televisivi di successo, raggiungendo una notevole popolarità.

L’incidente e la rinascita

La vita di Marco Columbro è stata segnata da un evento drammatico che ha cambiato radicalmente il corso delle sue esperienze. Durante una vacanza al monastero tibetano Samteng Ling di Graglia, ha subito un aneurisma cerebrale che lo ha fatto cadere in coma per quasi un mese. Questo episodio tragico ha avuto un impatto profondo sulla sua vita.

Dopo essersi risvegliato dal coma, Columbro ha vissuto una vera e propria rinascita. Ha affermato: “Sono stato in coma per 25 giorni. Ricordo di essermi sentito male in albergo e poi mi sono risvegliato dopo un mese su una sedia a rotelle in un centro di riabilitazione. Uscire dal coma è stato come rinascere. Dovevi imparare nuovamente cose che davamo per scontate”.

La sua esperienza è stata estremamente difficile, poiché ha dovuto riapprendere le attività più semplici. Columbro ha affrontato sfide come il camminare o il parlare, che in precedenza sembravano scontate. Ha affrontato queste difficoltà con determinazione e perseveranza, iniziando praticamente da zero. Grazie all’ictus che ha subito, i medici hanno scoperto un aneurisma cerebrale che, se non fosse stato rilevato, avrebbe potuto avere conseguenze fatali per la sua vita.

Vita privata

Parlando della sua vita privata, Marco Columbro ha avuto diverse relazioni significative nel corso degli anni. Negli anni ’90 ha avuto una relazione con Elena Perrucchini, dalla quale ha avuto un figlio. Successivamente, dal 2008 al 2011, ha avuto una seconda relazione con Stefania Santini. Attualmente, Columbro è legato sentimentalmente a Marzia Risaliti, con la quale condivide la sua vita.

Carriera televisiva

La carriera televisiva di Marco Columbro ha avuto inizio nel 1975 e ha raggiunto il culmine del successo negli anni ’80. Ha preso parte a numerosi programmi di punta delle reti Mediaset, consolidando una lunga e fruttuosa collaborazione con la celebre conduttrice Lorella Cuccarini. Insieme hanno presentato “Scommettiamo che…?”, che è stato l’ultimo programma televisivo condotto da Columbro.

Che fine ha fatto Marco Columbro: età, moglie, figli, salute e attività attuali situazione attuale

Dopo aver affrontato la malattia e aver vissuto una vera e propria rinascita, Marco Columbro si è concentrato sulla sua salute e sul benessere. Non sono disponibili informazioni dettagliate sulle sue attività attuali, ma è importante sottolineare che Columbro ha dimostrato grande forza e resilienza nel superare le sfide che la vita gli ha presentato.