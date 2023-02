Che malattia ha avuto Anna Oxa? E perché i suoi fan si sono preoccupati? Basta body shaming

Che malattia ha avuto Anna Oxa? E perché i suoi fan si sono preoccupati? Di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo! L’anno scorso Anna Oxa ha passato un brutto momento a causa di una malattia, ma quale? E cosa è successo nel frattempo? Qualche mese fa, molti hanno notato che la cantante aveva messo su qualche chilo. Tuttavia, è stata data più attenzione al suo cambiamento fisico che alle sue condizioni di salute.

Qual era la natura della malattia di Anna Oxa?

Anna Oxa ha contratto il Covid nella primavera del 2022 ed è stata ricoverata per alcuni giorni. L’artista si stava preparando per un concerto al Teatro Corso di Mestre, ma il suo entourage ha dovuto interrompere lo spettacolo e rimandarlo in attesa della sua guarigione. L’11 aprile la compagnia della cantante ha confermato le sue dimissioni dalla clinica e ha ufficializzato il rinvio del concerto.

Purtroppo Anna Oxa ha dovuto rinviare il suo concerto di cinque mesi a causa della malattia. Sebbene Covid l’abbia colpita in modo aggressivo, fortunatamente sta migliorando sempre di più.

Riabilitazione

L’artista ha recuperato completamente dal virus e si sta esibendo al Festival di Sanremo 2023. La riabilitazione prevede il recupero dell’elasticità polmonare per tornare ai volumi e ai flussi respiratori originari, favorendo così una buona ossigenazione.