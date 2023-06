"Che vergogna, siete dei miserabili": Silvio Berlusconi, il furto sconvolgente subito dopo il funerale - Controcopertina

Un addio commovente

Mercoledì 14 giugno 2023, il Duomo di Milano si riempie di persone per il funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Amici, esponenti politici e volti famosi del mondo dello spettacolo si sono riuniti per dare l’ultimo saluto al Cavaliere. Naturalmente, erano presenti anche i suoi figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, insieme alla compagna degli ultimi anni, Marta Fascina. Tutti in prima fila accanto al fratello Paolo. Finito il funerale, una sorpresa attendeva il secondogenito e amministratore delegato di Mediaset negli studi: i dipendenti lo hanno atteso dopo l’orario di lavoro.

Pier Silvio Berlusconi non se l’aspettava e ha voluto ringraziare e allo stesso tempo motivare tutti coloro che lavorano per Mediaset. Ha sottolineato quanto Mediaset e tutti coloro che vi lavorano siano importanti per lui: “Vi amo, grazie, siete un pezzo enorme della mia vita, della nostra vita”. Il suo improvvisato discorso è stato accolto con un lungo e sentito applauso da parte dei dipendenti.

Il furto dopo il funerale al Duomo

Tuttavia, torniamo per un attimo al Duomo di Milano: appena terminato il funerale di Silvio Berlusconi e mentre la bara lasciava la piazza per fare ritorno ad Arcore, migliaia di persone si sono avvicinate alle corone di fiori inviate da amici, parenti, alleati politici e ammiratori in generale, portando via “un ricordo”.

I social media sono pieni di immagini e video del furto di fiori: si vedono molte persone gettarsi sulle corone. Alcuni hanno addirittura creato dei veri e propri bouquet, tanto che a un certo punto le corone sono sembrate spoglie. Un gesto poco rispettoso, sebbene sicuramente dettato dall’affetto verso l’ex premier, ma ha suscitato forte indignazione online.

“La folla che ruba i fiori del defunto è l’unico finale degno per questa giornata”, ha ironicamente scritto un utente. Altri commenti includono: “I miserabili portano via i fiori!! CHE VERGOGNA!! La piccolezza di queste persone è indescrivibile MISERABILI!”, “Le persone che hanno saccheggiato le corone di fiori dopo il funerale di Silvio Berlusconi sono chiaramente dei parassiti e sembra che non abbiano avuto una madre che insegnasse loro che non si rubano i fiori dai morti”.</