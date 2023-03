Chi è Adriana Riccio fidanzata di Flavio Insinna? Età, lavoro e figli

Adriana Riccio è nata nel 1978 in provincia di Venezia e attualmente ha 44 anni. È la compagna del conduttore televisivo e attore Flavio Insinna.

Adriana Riccio età, lavoro

Adriana risiede nella sua città natale fin dall’infanzia, ma si è poi trasferita definitivamente a Venezia. A Venezia ha potuto coltivare i suoi studi e i suoi interessi sportivi, in particolare nel campo delle arti marziali. Adriana è un’esperta istruttrice di taekwondo e un’ex agonista di taekwondo, con una medaglia di bronzo ai campionati mondiali.

Il fidanzato

Galeotta fu la partecipazione di Adriana al programma Affari Tuoi nel 2016, dove conobbe il suo attuale compagno Flavio Insinna. Riccio era un concorrente che rappresentava la regione Veneto e ha vinto ben 36.000 euro. La coppia ha impiegato più di un anno per dichiarare pubblicamente la propria relazione e non ha figli.

Flavio Insinna ha spiegato la sua decisione di non avere figli, citando la sua esperienza di padre che non era presente per assistere alla loro crescita. Ha dichiarato di non voler creare una famiglia divisa.

Chi è Flavio Insinna

Flavio Insinna è nato a Roma il 3 luglio 1965 ed è un noto attore, conduttore televisivo e showman italiano.

Diplomatosi al liceo classico nel 1986, tenta di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri, senza successo. Si iscrive quindi alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen, dove si diploma nel 1990 al “Laboratorio di esercitazioni sceniche”, diretto da Gigi Proietti. Da allora si divide tra teatro e cinema, con notevoli successi come Metronotte (con Diego Abatantuono, 2000) e Il partigiano Johnny dello stesso anno. È noto per il ruolo del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi nella serie Don Matteo, oltre che per aver condotto con successo il programma preserale Affari tuoi e il quiz show L’eredità.