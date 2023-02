Chi è Adriana Riccio fidanzata di Flavio Insinna? Età, lavoro, figli, carriera e vita privata

Adriana Riccio è nota nel mondo dello spettacolo per essere l’amata compagna dell’amato conduttore Flavio Insinna. Vive con passione una vita lontana dalle luci della ribalta ed è un’istruttrice di taekwondo che ha vinto con orgoglio una medaglia di bronzo ai campionati mondiali di questa disciplina.

Chi è la splendida Adriana Riccio, compagna di lunga data di Flavio Insinna? Scopriamo i suoi figli, la sua carriera e la sua vita privata!

Il volto di innumerevoli programmi a marchio Rai è sempre stato ferocemente protettivo nei confronti della sua vita privata. Dagospia riporta che il bellissimo e appassionato incontro tra Flavio Insinna e la sua amata Adriana Riccio è iniziato nello studio di Affari Tuoi nel febbraio 2016.

Lei ha rappresentato con orgoglio il Veneto come concorrente del programma ed è stata premiata con ben 36 mila euro! È stato proprio durante quel programma che il suo destino è stato segnato con un colpo di fulmine! I due stavano insieme da oltre due anni, ma avevano scelto di tenere segreto il loro amore per evitare che si diffondessero voci maligne.

Flavio Insinna e Mariagrazia Dragani erano profondamente innamorati e avevano progettato di sposarsi, ma purtroppo la loro relazione si è interrotta per motivi sconosciuti. È un mistero straziante che nessuno dei due ha mai spiegato.

Alla notizia della sua separazione dalla Dragani, il conduttore ha dichiarato: “Non sono legato, ma sono ancora aperto alla possibilità di una nuova relazione. Sono un individuo complesso e se arrivasse la persona giusta sarei più che disposto a fare un tentativo!”.

Sapevate che Flavio Insinna ha una compagna incredibile? È davvero incredibile!

Adriana Riccio è un’appassionata di sport, che ha dedicato anni a gareggiare sia nella boxe che nel taekwondo! Flavio Insinna ha espresso con passione il motivo per cui ha scelto di non avere figli nella sua vita: “Avevo una famiglia meravigliosa e non volevo crearne una fratturata. Con un padre costantemente assente, che non è presente per vedere i suoi figli imparare, giocare e svilupparsi”. Riuscirà la splendida Adriana a convincere il presentatore? Lo spero vivamente!