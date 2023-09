Chi è Adriano Aragozzini? Età, carriera, figli, Tina Turner, moglie e vita privata

Adriano Aragozzini è una figura poliedrica nel mondo dell’intrattenimento italiano. Giornalista, produttore discografico, produttore teatrale, produttore televisivo e direttore artistico, la sua carriera è stata una serie di successi e collaborazioni con alcune delle personalità più luminose dell’industria. Ma chi è veramente Adriano Aragozzini? Scopriamolo insieme.

Gli Esordi

La carriera di Adriano Aragozzini inizia a ventidue anni quando comincia a lavorare come giornalista per riviste di spettacolo come “Sorrisi e canzoni” e “Oggi”. È in questo periodo che ha l’opportunità di incontrare Gino Paoli, il celebre cantautore italiano, che lo sceglierà come suo manager. Questo incontro segna l’inizio di una carriera dedicata alla promozione di artisti musicali di alto calibro, tra cui Luigi Tenco, Domenico Modugno, Nico Fidenco e Patty Pravo.

Una Carriera Multifacetica

Adriano Aragozzini diventa noto per la sua versatilità e per il suo talento nel mondo dello spettacolo. Dagli anni ’70 inizia ad organizzare spettacoli di artisti internazionali come Tina Turner, Sammy Davis Jr., Ray Charles, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Nel 1978, intraprende una nuova sfida come produttore di film ed eventi televisivi.

Il Festival di Sanremo

La sua figura è indissolubilmente legata al Festival di Sanremo, di cui è stato patron nelle edizioni dal 1989 al 1991. Durante il suo mandato, ha reintrodotto l’esecuzione completamente dal vivo dei brani in gara, accompagnati da un’orchestra di cinquanta elementi. Ha anche introdotto l’abbinamento di ciascun brano ad un artista internazionale, che ha interpretato il pezzo in una lingua straniera. Il suo contributo al Festival è stato fondamentale per l’evoluzione di questo evento iconico.

Collaborazioni di Successo

Negli anni ’90, Adriano Aragozzini ha collaborato con successo con Renzo Arbore, focalizzandosi sull’organizzazione del tour internazionale dell’Orchestra Italiana. Ha ricevuto la cittadinanza onoraria di New York nel 1995, conferitagli da Rudy Giuliani, sindaco della città, in riconoscimento del suo impegno nella promozione della cultura italiana.

L’Enciclopedia del Festival di Sanremo

Nel 2013, pubblica un libro intitolato “Enciclopedia del Festival di Sanremo”, una risorsa fondamentale per gli amanti di questo evento musicale. Nel 2014, fa il suo debutto come attore nel film “Le ali del destino”, diretto da Gianna Menetti e Vittorio Viscardi.

Vita Privata

Oltre alla sua carriera professionale, Adriano Aragozzini ha vissuto una vita personale segnata da eventi significativi. Ha avuto tre matrimoni, il secondo dei quali è stato segnato dalla tragica perdita della moglie Gioia a causa di un tumore nel 1993, all’età di soli 35 anni. Ha tre figli dalla sua terza moglie, Olimpia Cagnola: Adriano Jr., Gioia e Gigliola. La vita di Aragozzini è stata segnata da momenti di gioia e profonde tragedie, tra cui la scomparsa della figlia Gigliola, morta a soli 23 anni a causa di una leucemia.

Una Storia d’Amore con Tina Turner

Nella sua vita privata, Adriano Aragozzini è stato al centro dell’attenzione anche per la sua relazione con la leggendaria rockstar Tina Turner, recentemente scomparsa. Questo legame, che è durato quasi due anni e mezzo, ha suscitato l’interesse e la curiosità del pubblico.

La vita e la carriera di Adriano Aragozzini sono state straordinarie in ogni senso. Ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria dell’intrattenimento italiano e continuerà a essere ricordato come una delle figure più influenti del settore.