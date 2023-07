Chi è Agnese Piraino Leto moglie di Paolo Borsellino? Figli, causa morte, lavoro e malattia

Agnese Piraino Leto, la donna coraggiosa accanto a Paolo Borsellino: Vita, tragica morte e eredità

Agnese Piraino Leto è stata una figura di grande coraggio e dedizione, conosciuta come la moglie di Paolo Borsellino, il famoso giudice assassinato dalla mafia italiana. La sua storia è caratterizzata da una tragica morte, ma anche da un impegno costante nella lotta contro la criminalità organizzata. Scopriamo di più sulla vita di Agnese, la sua malattia e il suo prezioso contributo alla società.

La tragica morte di Paolo Borsellino

Il 19 luglio 1992, Paolo Borsellino fu vittima di un attentato dinamitardo da parte della mafia. Tuttavia, quel giorno avrebbe dovuto accompagnare sua madre dal medico e poi trascorrere del tempo con Agnese, sua moglie. Purtroppo, proprio davanti all’abitazione della madre, una macchina piena di esplosivo attendeva Borsellino, portandolo via con violenza e in modo improvviso. Agnese avrebbe voluto essere al suo fianco, ma lui era di fretta. Così, lo salutò come se stesse partendo per un lungo viaggio.

Biografia di Agnese Piraino Leto

Agnese Piraino Leto sposò il giudice Borsellino nel 1968. Nata a Palermo il 7 febbraio 1942, proveniva da una famiglia di spicco nel campo giudiziario siciliano. Suo padre, Angelo Piraino Leto, era un giudice e ex presidente della Corte d’Appello di Palermo. Agnese, nonostante non avesse una carriera lavorativa, è sempre stata una donna devota e fedele. Dopo la morte di Paolo, non si risposò mai, rimanendo vicina alla memoria del marito che la mafia le aveva portato via negli anni ’90. Borsellino sapeva di non avere una lunga vita davanti, ma si impegnò a essere presente il più possibile per la moglie e i figli prima di lasciarli per sempre.

Il matrimonio e i figli

Il 23 dicembre 1968, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto si unirono in matrimonio. Dall’unione nacquero tre figli: Fiammetta, Manfredi e Lucia. Dopo la tragica morte di Paolo, Agnese scelse di rimanere nell’ombra e non fu più oggetto di notizie pubbliche. Il suo obiettivo non era attirare l’attenzione, ma lottare con tutte le sue forze contro la mafia per garantire un futuro migliore ai suoi figli e nipoti. Prima della sua scomparsa, Agnese scrisse un libro intitolato “Ti racconterò tutte le storie che potrò”, un’autobiografia intensa e commovente che ripercorreva tutta la sua vita.

Eredità e ricordo

Agnese Piraino Leto, oltre alla sua dedizione come moglie di Paolo Borsellino, è ricordata per il suo impegno nella lotta contro la mafia e per aver testimoniato la forza e la resilienza delle donne nelle situazioni più difficili. La sua eredità vive attraverso i figli e il suo libro, che racconta una storia di amore, perdita e determinazione. Agnese resterà sempre un simbolo di coraggio e di speranza per coloro che combattono per la giustizia e un futuro migliore.

Agnese Piraino Leto è stata una donna straordinaria che ha affrontato con coraggio e dignità la tragedia della morte di suo marito, il giudice Paolo Borsellino. La sua vita e il suo impegno nella lotta contro la mafia rimangono un esempio di forza e resilienza. Agnese continuerà a essere ricordata per la sua dedizione alla giustizia e per il suo prezioso contributo alla società italiana.