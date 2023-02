Chi è Akash Cetorelli figlio che Naike Rivelli

Di Akash Cetorelli si sa ben poco, se non qualche gossip e qualche foto postata dal ragazzo sui suoi profili social. A differenza della madre, che ha fatto degli scandali la sua ragione di vita, questo ragazzo sta lontano dai media e da qualche tempo vive addirittura all’estero. Akash è il frutto della precedente relazione di Naike Rivelli con Christian Cetorelli, primo amore dell’attrice e showgirl, suo compagno di scuola e oggi suo migliore amico.

Un legame che non è durato a lungo, tra Naike e il papà di Akash. Nel 2002, la showgirl ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski. Un matrimonio durato solo nove mesi con successivo divorzio sei anni dopo le nozze. Nel 2011, la Rivelli ha ammesso pubblicamente di essere bisessuale, facendo notizia per una presunta relazione con Siria De Fazio. Ora, dopo aver chiuso con il figlio di Al Bano, è di nuovo single.

È difficile intercettare Akash, come detto. Del nipote della leggendaria Ornella Muti si sa pochissimo, ma quello che si sa lo si apprende dai suoi profili social e da rari articoli apparsi sui giornali di gossip. Akash è un grande amante dei viaggi e da due anni vive a San Francisco, dove frequenta l’università.

Akash è un grande amante dei viaggi e ha visitato diversi Paesi del mondo. È legato sentimentalmente a una ragazza di origine asiatica di nome Romina Bai. Entrambi hanno recentemente lavorato come assistenti di produzione in un cortometraggio internazionale intitolato “True Heart”. L’anno scorso Akash ha perso il nonno paterno Gabriele Cetorelli, un lutto difficile anche per Naike che gli era molto affezionata.

È con il cuore pesante che dico addio al mio secondo padre, Gabriele Cetorelli. Era un uomo incredibile, un guerriero e un re del mondo. La sua malattia è arrivata all’improvviso e ce lo ha portato via senza pietà. Non ci resta che imparare dal suo esempio e dimostrare ai nostri cari quanto teniamo a loro. Sono così grata di averlo avuto nella mia vita e conserverò per sempre i nostri ricordi insieme.