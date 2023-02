Chi è Alba Parietti? Età, marito, compagno, figli

Alba Parietti è una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. È nata a Torino il 2 luglio 1961.

Alba Parietti età, fidanzato

Alba Parietti ha 61 anni. Il compagno dell’attrice e showgirl si chiama Fabio Adami. Nato nel 1967 e originario di Roma, l’uomo che ha rubato il cuore della Parietti è un direttore commerciale di Poste Italiane. Da sempre lontano dal mondo dello spettacolo, il suo nome ha fatto notizia quando è stato avvistato per la prima volta in compagnia di Alba. È separato con due figli, di cui uno ancora piccolo, vive a Roma ed è un appassionato giocatore di paddle. Fabio Adami avrebbe conquistato la showgirl durante una serata con amici comuni.

Alba Parietti ha recentemente parlato bene della sua situazione attuale. “Sto vivendo il momento più bello della mia vita e non tornerei mai indietro a 30 anni. Mi sto godendo troppo questa età. E chi dice che i 60 sono i nuovi 40 ha ragione” – ha detto Alba in un’intervista, aggiungendo: “Certo, prima ero serena, avevo trovato la realizzazione individuale, ed è questo che ha fatto sì che un uomo mi amasse, che mi volesse per questa indipendenza, per il fatto di non aver bisogno di qualcuno accanto a me. Il resto viene dopo”.

Nel 1981, la Parietti ha sposato l’attore Franco Oppini. La coppia ha avuto un figlio, Francesco Maria Oppini, nato il 6 aprile 1982. La coppia si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997.

La Parietti ha poi avuto una relazione di cinque anni con il filosofo e professore universitario Stefano Bonaga. La relazione è stata la causa della sua separazione dall’ex marito Oppini. La Parietti ha dichiarato che quella con Bonaga è stata “una storia d’amore bella e importante, dall’inizio alla fine” e che il professore universitario è stato l’uomo più importante della sua vita. A Bonaga si deve anche la sua “conversione intellettuale”, che l’ha portata a esprimere le sue convinzioni politiche vicine alla sinistra, sulla carta stampata e in televisione, come ospite frequente di Michele Santoro e Maurizio Costanzo.

La relazione con Bonaga è terminata nel 1996 a causa di un flirt con Christopher Lambert, ripreso brevemente nel 2017. Dopo una breve relazione con il finanziere Jody Vender nel 1999, la Parietti ha poi avuto un’altra relazione duratura con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, ripresa e interrotta in seguito più volte. Dal 2010 al 2014 ha avuto anche una relazione con Cristiano De André.