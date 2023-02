Chi è Alberto Amodei marito Rosanna Lambertucci? Causa morte, malattia, figli e vita privata

Alberto Amodei, nato a Pesaro nel 1943 e purtroppo scomparso nel 2014, era l’amato marito della giornalista Rosanna Lambertucci. Amodei ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1964, arrivando in breve tempo a ricoprire il ruolo di direttore amministrativo del Tg2. In seguito è diventato responsabile del pool sportivo di Viale Mazzini insieme al giornalista sportivo Gilberto Evangelisti, purtroppo scomparso nel 2011. Nel 1965 Alberto Amodei e Rosanna Lambertucci si sono sposati e hanno avuto una bellissima figlia, Angelica.

Nonostante i loro sforzi, il loro matrimonio non durò e, dopo qualche anno, Lambertucci decise di andarsene. A Rosanna disse: “Sei stata la donna più importante della mia vita, ma non posso mentirti: sei stata l’unica donna della mia vita. Mi dispiace se non capisci, ma l’ho capito troppo tardi e avevo già fatto altre scelte”. Questo è quanto ha rivelato la conduttrice a Storie Italiane.

Alberto Amodei e Rosanna Lambertucci hanno un legame profondo e significativo, e insieme sono determinati a combattere gli effetti devastanti della malattia.

Nonostante la separazione, Alberto Amodei e Rosanna Lambertucci hanno mantenuto un buon rapporto. È stata Rosanna a scoprire l’ex marito a letto dopo un’emorragia cerebrale, recandosi a casa sua dopo che non aveva risposto alle sue chiamate. “Ha dovuto subire un intervento chirurgico e poi reimparare a parlare e a mangiare, come un bambino”, ha rivelato a Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Rosanna si è commossa per aver assunto il ruolo di madre dell’ex marito.

Rosanna Lambertucci è stata incrollabile nella sua devozione ad Amodei fino al giorno in cui è morto per un cancro all’esofago, prendendosi una pausa dalla televisione per stare al suo fianco. Lo ha descritto come un “leone” che ha affrontato la malattia con grande dignità e modestia. Non ne hanno mai parlato, ma entrambi sapevano di essere presenti l’uno per l’altra. La Lambertucci ha ricordato con grande passione gli ultimi momenti con il padre di sua figlia nel suo libro “And I Ran to You”.