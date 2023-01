Chi è Alessandro Carollo fidanzato di Paola Barale? Età, lavoro e figli

Paola Barale è stata ospite speciale di Serena Bortone e, durante l’intervista, la showgirl ha lasciato intendere che potrebbe avere una nuova fiamma! Anche se è ancora presto per avere conferme, non possiamo che essere entusiasti di questa possibilità! Ecco cosa sappiamo finora…

Paola Barale ha fatto un’apparizione a Oggi è un altro giorno e durante la trasmissione ha raccontato con entusiasmo che da un po’ di tempo frequenta una persona speciale, ma non ha voluto etichettarla come il suo fidanzato.

Paola Barale è una delle protagoniste di Ballando con le stelle e di recente ha raccontato a Serena Bortone la sua appassionata storia d’amore con Alessandro Carollo. Anche se Paola non è ancora pronta a condividere i dettagli della loro relazione, la recente apparizione della coppia sui social media ha fatto scalpore in rete!

Alessandro Carollo ha 15 anni in meno di Paola Barale, ma sembra che abbia fatto uno sforzo in più per catturare il cuore della donna, inizialmente titubante. Conosciamo tutti la relazione più lunga e di successo di Paola Barale con Raz Degan, che purtroppo si è conclusa con una nota negativa. Per un po’ la showgirl non ha più avuto storie da raccontare. Ma di recente, ospite di Oggi è un altro giorno, si è aperta e ha condiviso con entusiasmo alcuni dettagli della sua attuale vita privata.

Alexander, il noto osteopata quarantenne e celebrità, ha scatenato le voci di una storia d’amore con Carollo dal 2019. Di recente, la loro relazione è stata vista su tutti i social media in foto e video, e sembra essersi finalmente concretizzata. Carollo è stato anche coinvolto nella squadra della Fiorentina. Questa coppia farà sicuramente faville!

Paola Barale, un nuovo amore?

Paola Barale ha mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale ultimamente, e non è una sorpresa considerando l’intensa attenzione mediatica che ha circondato la sua relazione con Raz Degan. Entrambi erano incredibilmente popolari e amati all’epoca, quindi la sua decisione di rimanere in silenzio è comprensibile.

Dopo la fine della relazione con Raz Degan nel 2015, Paola Barale ha voluto tenere nascosta la sua vita privata, dichiarandosi sempre single e non aperta a una nuova relazione. Tuttavia, quando è stata ospitata da Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, non ha potuto fare a meno di condividere alcune confidenze, a causa delle domande inquisitorie della conduttrice. La Bortone ha chiesto alla showgirl di commentare le dichiarazioni ironiche di Selvaggia Lucarelli, che aveva detto di essere attratta sessualmente da Paola Barale.

Paola Barale si è aperta in un momento di vulnerabilità, confessando che il suo cuore è pieno d’amore: “Non ho una relazione, ma c’è una persona a cui non riesco a smettere di pensare”. Ha chiarito che i sentimenti sono reciproci, anche se lui non si comporta sempre al meglio – “come tutti gli uomini” – e quindi non hanno ancora ufficializzato le cose.

L’annuncio scioccante ha fatto scatenare le lingue, visto che l’attrice non è nuova alle speculazioni sulle sue presunte storie d’amore, la più recente delle quali con il suo istruttore di Ballando con le Stelle, Roly Maden.

Raz Degan è forse l’ex più famoso di Paola Barale, ma Gianni Sperti (opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino) è stato suo marito. Fabio Canino, durante Ballando, ha fatto un accenno a questo fatto dicendo: “Con la danza hai in comune solo il tuo ex”, al che Paola ha risposto in modo poco allegro: “Sarà per questo che sono una schiappa a ballare”, indicando chiaramente un rapporto teso tra i due.