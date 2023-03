Chi è Alessandro Rorato fidanzato giovane di Sandra Milo?

Nel 2019 Sandra Milo e Alessandro Rorato hanno iniziato la loro relazione, anche se la diva del cinema italiano si è guardata bene dal riferirsi ad Alessandro come al suo fidanzato, preferendo invece chiamarlo amico. Sandra ha chiarito che la loro relazione è rimasta platonica, sottolineando che lui le ha sempre portato grazia, dolcezza e allegria.

Sandra Milo è rimasta ferma nella sua ricerca dell’amore, con Alessandro Rorato che rappresenta una storia degna di nota negli ultimi tempi. Il 49enne è stato avvistato con l’attrice sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019 e i due sono stati spesso fotografati dai paparazzi nei mesi successivi. Alessandro Rorato è un imprenditore veneto, proprietario di un ristorante.

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, la Milo, nota attrice di programmi come La Pupa E Il Secchione, ha fatto la sua prima apparizione pubblica con il suo compagno. Ha espresso la sua soddisfazione e la gioia di aver trovato l’amore con lui.

Alessandro mi ha fatto un’impressione positiva per il suo atteggiamento rispettoso nei confronti delle donne, che potrebbe essere il risultato del suo stretto rapporto con la madre e la sorella.

Sandra Milo e il suo compagno Alessandro Rorato hanno una relazione.

A 87 anni, Sandra Milo e il suo fidanzato cinquantenne Alessandro Rorato si sono incontrati per la prima volta a una cena. In un’intervista a “Nuovo”, la Milo ha dichiarato: “Siamo stati subito presi l’uno dall’altra. È chiaro che la nostra relazione non è fisica e il sesso non è un’opzione. Ci siamo incontrati a Venezia, ospiti del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e di sua moglie Alessandra. Alessandro è stato incredibilmente attento a me durante la serata: mi ha versato l’acqua, mi ha aperto la portiera dell’auto e mi ha persino lasciato un mazzo di fiori in albergo. Alessandro è un vero gentiluomo, un tipo di persona sempre più rara nel mondo di oggi”.

In un’intervista a Novella 2000, l’uomo aveva espresso la sua ammirazione per Alessandro Rorato, e Sandra Milo aveva poi confermato l'”amore fisico e spirituale” che esisteva tra loro. Tuttavia, in una recente intervista a RTL 102.5, la Milo ha dichiarato che il rapporto si è raffreddato e che ora sono solo amici intimi.