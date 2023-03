Chi è Alessandro Siani? Età, carriera, biografia, moglie e figli

Alessandro Siani è un talentuoso artista napoletano molto amato dal pubblico italiano. Oltre ad essere un celebre attore, è anche un rinomato regista e conduttore televisivo, e nel 2022 ha preso le redini del programma di successo Striscia la Notizia insieme a Luca Argentero. Originario di Napoli, Siani ha iniziato la sua carriera giovanissimo e grazie alla sua grande abilità e professionalità ha rapidamente ottenuto il successo in Italia. Scopriamo tutti i dettagli sulla sua carriera, dai primi passi alla vita privata!

Alessandro Siani: profilo completo

Nome completo: Alessandro Esposito Siani

Data e luogo di nascita: 17 settembre 1975, Napoli

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Attore, regista e conduttore televisivo

Social media: Instagram, Facebook

Biografia di Alessandro Siani

È interessante sapere che il nome vero dell’attore è Alessandro Esposito. Nato a Napoli il 17 settembre del 1975, ha un forte legame con la sua città natale, che spesso fa da sfondo ai suoi lavori cinematografici.

Prima di diventare famoso, Siani ha iniziato la sua carriera come cabarettista. Fin da giovane, frequentava il celebre locale Tunnel Cabaret a Napoli, dove si esibiva come comico. Nel 1995, ha addirittura vinto il premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno.

Grazie alla sua creatività e alle sue doti comiche, Alessandro ha avuto successo in televisione e nel cinema, diventando un eccellente attore e regista sia per il grande schermo che per il teatro.

La carriera di Alessandro Siani ha visto numerosi successi sia nel mondo del cinema che della televisione. Negli anni ’90 ha iniziato a farsi conoscere partecipando alla trasmissione napoletana Telegaribaldi con il trio A Testa in giù. Successivamente, nel 2002, ha condotto il Maradona Show su TeleCapri, ma è solo nel 2003 che è riuscito a farsi notare dalla Rai grazie alla trasmissione comica Bulldozer.

Grazie alla sua grande visibilità, Siani ha conquistato il ruolo di protagonista nel film Ti lascio perchè ti amo troppo, che lo ha lanciato nel mondo del cinema. Successivamente ha partecipato a diversi film come Natale a New York e Natale in crociera. Il vero successo però è arrivato con Benvenuti al Sud, diretto da Luca Miniero nel 2010, dove ha recitato accanto a Claudio Bisio.

Siani ha poi deciso di debuttare alla regia e nel 2013 ha realizzato la sua prima opera, Il principe abusivo, che ha ricevuto numerosi consensi. Ha continuato su questa strada con Si accettano miracoli nel 2014. È stato anche doppiatore, prestando la sua voce a Francesco Bernoulli nel film d’animazione Cars 2.

Nel 2021 ha fatto un salto dal mondo del cinema a quello della televisione, conducendo il tg satirico più famoso, Striscia la Notizia, insieme a Vanessa Incontrada. La sua freschezza e novità hanno portato un tocco di originalità alla trasmissione. Nel 2023, invece, è stato ospite al Festival di Sanremo.

La vita privata di Alessandro Siani, il famoso comico napoletano, rimane un segreto ben custodito. Anche se la sua carriera è nota a tutti i fan, non si sa molto della sua vita personale. Non è noto il nome della moglie di Alessandro, né è famosa come lui. Tuttavia, nel 2017, la rivista Vero è stata in grado di scattare una foto della coppia con i loro figli in un momento di svago. Siamo a conoscenza del fatto che i due si sono sposati nel 2008, ma non sono mai apparsi in pubblico insieme o rilasciato interviste.

Alessandro Siani e la sua famiglia vivono a Fuorigrotta, in provincia di Napoli, dove il comico è nato e cresciuto. Nonostante il successo, Siani è molto legato alla sua terra e alla sua famiglia.

Non abbiamo informazioni certe sul patrimonio di Alessandro Siani, ma sappiamo che nel 2015 ha donato il suo cachet dopo l’ospitata a Sanremo agli Ospedali Pediatrici Santobono-Pausilipon di Napoli e Giannina Gaslini di Genova. Il comico è noto per la sua generosità e il suo cuore d’oro.

Siani ha una grande passione per il calcio e sostiene il Napoli con grande entusiasmo. Inoltre, è molto attivo sui social media e risponde spesso ai commenti dei suoi fan.

Ha incontrato Diego Armando Maradona e ha ricevuto alcuni consigli calcistici in cambio di qualche suggerimento attoriale. Infine, Siani ha anche un sito web ufficiale, ma non è aggiornato regolarmente.