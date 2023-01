Chi è Alex Di Giorgio? Età, carriera, nuotatore, fidanzato, Ballando con le Stelle

Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato! Il gran finale di Ballando con le stelle è arrivato e lo show che ci ha affascinato per settimane sta per concludersi. Questa sera, le coppie rimaste scenderanno in pista un’ultima volta per mostrare il loro incredibile talento. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno formato una coppia formidabile e la loro chimica e il loro legame sono stati innegabili. Riusciranno a portare a casa la corona?

Alex di Giorgio: la biografia

Alex di Giorgio, nato a Roma il 28 luglio 1990, è un appassionato Leo di 32 anni la cui specialità è il nuoto a stile libero. A soli 17 anni ha vinto una medaglia d’argento internazionale nella staffetta 4×200 metri ai Campionati europei di Anversa del 2007 e da allora ha accumulato con orgoglio numerosi riconoscimenti che hanno consolidato la sua impressionante reputazione.

La sua carriera

Alex è un atleta incredibile, che ha rappresentato con orgoglio l’Italia ai Giochi Olimpici e ha conquistato un argento europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi. Per cominciare, ha vinto l’argento ai Campionati europei di Anversa nel 2007, poi l’anno successivo ha vinto l’argento nei 400 metri ai Campionati mondiali giovanili di Monterrey. Ha anche fatto la storia del Circolo Canottieri Aniene, essendo il primo italiano a vincere il titolo della staffetta 4×200 metri!

Di Giorgio è stato una forza da non sottovalutare, avendo rappresentato con orgoglio l’Italia ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 e ai Campionati Mondiali di Barcellona 2013. E se questo non fosse abbastanza impressionante, è tornato ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016! La sua carriera è stata a dir poco straordinaria, avendo conquistato 35 medaglie ai Campionati Italiani Assoluti e 45 ai Campionati di Categoria, di cui 14 d’oro!

Vita privata

Alex Di Giorgio, dichiaratamente gay, ha avuto una storia appassionata con Ivano Marino, volto di Uomini e Donne. Purtroppo, dopo la loro rottura, Alex è stato bersaglio del comportamento maligno di Ivano, che lo ha spinto a intraprendere un’azione legale. Di conseguenza, Ivano è stato condannato per stalking, sostituzione di persona e diffamazione e condannato a un anno e due mesi di carcere.

Siamo entusiasti di avere Moreno Porcu a Ballando con le stelle! Sarà sicuramente un’esperienza elettrizzante!

Il programma di Milly Carlucci sta facendo la storia: Alex ballerà con il partner maschile, l’insegnante di danza Moreno Porcu. È stata la stessa conduttrice ad annunciare che Alex aveva fatto la richiesta di un maestro di ballo con un’esperienza e una comprensione simili. Sarà sicuramente un’esibizione elettrizzante!

Instagram

La presenza di Alex di Giorgio sui social media è assolutamente incredibile: ha ben 148 mila follower!