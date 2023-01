Chi è Alice? Età, marito, Figli, cantante, Per Elisa, Franco Battiato

Un esame della carriera professionale di Alice, della sua vita personale e delle curiosità legate alla sua vittoria a Sanremo 1981 con la canzone “Per Elisa”.

Nel corso della sua carriera, Franco Battiato ha contribuito alla crescita di numerosi artisti e voci femminili di rilievo, tra cui Alice, una delle più rinomate cantanti italiane. Con il suo stile sofisticato, sommesso, accattivante e sognante, Alice ha attraversato molti generi, dal pop più commerciale alla musica sacra, sempre mantenendo il suo sound caratteristico. Esploriamo i fatti affascinanti della carriera e della vita privata di Alice.

Chi è Alice

Carla Bissi, nata il 26 settembre 1954 a Forlì sotto il segno della Bilancia, ha sviluppato fin da piccola la passione per la musica. Ha intrapreso la sua carriera in giovane età, partecipando al Festival Internazionale dei Ragazzi del 1965.

Il primo successo arriva nel 1971, quando vince il Festival di Castrocaro con l’interpretazione di Tanta voglia di lei dei Pooh. Nel 1972 debutta al Festival di Sanremo con Il mio cuore se ne va, ma non riscuote molto successo.

Nel 1975 Alice Visconti pubblica il suo album di debutto, La mia poca grande età, con la CBS Records. Gli anni Ottanta segnano un momento decisivo nella sua carriera, quando firma con la EMI e inizia a collaborare con Angelo Carrara e Franco Battiato. La guida di Battiato le permette di sviluppare le sue capacità compositive, il cui primo prodotto è la canzone Il vento caldo dell’estate, contenuta nell’album Capo Nord.

Nel 1981 Alice, cantautrice forlivese, collabora con Franco Battiato e Giusto Pio alla composizione del brano Per Elisa. Il brano viene presentato a Sanremo su suggerimento di Angelo Carrara. Alice ottenne un grande successo, vincendo la kermesse e piazzandosi in cima alle classifiche.

Con l’uscita di Alice e del successivo singolo, Bissi ottiene un successo senza precedenti in Europa, diventando rapidamente un nome familiare in Germania. Per tutti gli anni Ottanta, la carriera di Alice rimane sotto gli occhi di tutti, con un’esibizione all’Eurofestival di Lussemburgo al fianco di Battiato per la canzone I treni di Tozeur.

Tra le uscite discografiche più significative degli anni Ottanta si ricordano Stolen Jewels (1985) e Park Hotel (1986), quest’ultimo un momento cruciale della carriera di Alice, che inizia a collaborare con Francesco Messina. Nomads è uno dei brani presenti in questo album.

A cavallo tra musica sperimentale e pop, alla fine degli anni Ottanta inizia la sua avventura nella musica classica, esibendosi al Conservatorio di Milano con l’accompagnamento di Michele Fedrigotti. La sua transizione da artista mainstream a cantautrice indipendente raggiunge l’apice nel 1992 con la pubblicazione dell’album Mezzogiorno sulle Alpi, che vede la collaborazione di Jakko Jakszyk dei Level 42. Nel 1998 ha iniziato a esplorare il genere della musica elettronica con l’album Exit ed è tornata al Festival di Sanremo due anni dopo con il brano Il giorno dell’indipendenza di Juri Camisasca, piazzandosi al nono posto.

Dopo una lunga assenza dalla scena musicale, Alice è tornata nel 2012 con l’album Samsara, che include il singolo Nata ieri, scritto da Tiziano Ferro. Ferro ha elogiato lo stile e l’integrità di Alice, notando che ha seguito il suo istinto e le sue passioni nel fare musica. Nel 2018, Alice è stata ospite della serata dei duetti di Ron al Festival di Sanremo. Si ipotizza che presto possa essere pubblicato un nuovo album. Inoltre, Alice è attualmente in tour per rendere omaggio al suo amico e mentore Franco Battiato, scomparso nel 2021.

Alice è sposata e ha figli.

Alice e Francesco Messina, uno dei suoi collaboratori di lunga data, hanno una relazione da diversi anni. Risiedono a Udine e non hanno figli, ma hanno numerosi gatti.

Sapevate che…

Si è formata musicalmente al pianoforte e alla voce con Rosa Nisi, madre di Checco Marsella dei Giganti, e con altri insegnanti.

Negli anni ’70 i media le hanno affibbiato il soprannome di “cerbiatta di Forlì”.

Ha collaborato con i Bluvertigo nell’album Metallo non metallo.

Alice non ha una presenza professionale su Instagram, ma ha una pagina Facebook che ha raccolto migliaia di follower.