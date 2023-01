Chi è Andrea Piazzolla ex assistente di Gina Lollobrigida? Età, vita privata e moglie

Per diversi anni, Andrea Piazzolla è stato oggetto di procedimenti giudiziari riguardanti beni appartenenti alla celebre Gina Lollobrigida. Con l’annuncio della sua scomparsa, molti si sono interrogati sull’identità di Andrea Piazzolla. Andrea Piazzolla, nato nel 1987, è stato assistente e segretario di Gina Lollobrigida, che purtroppo è morta lunedì 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni.Per molti anni, il 34enne ha mantenuto un legame stretto e significativo con la celebre attrice.Gina Lollobrigida ha riconosciuto di avere un legame materno con lui.

Dopo essere stato assistente della celebre attrice Andrea Piazzolla, Piazzolla ha assunto il ruolo di amministratore unico della società “Vissi d’Arte”, occupandosi dell’intero portfolio della diva.

Nel 2015 Piazzolla si è trasferito a casa della fidanzata Adriana con Gina. Nel maggio 2020, Andrea Piazzolla e la sua compagna hanno dato il benvenuto a una bambina che hanno chiamato come l’attrice, e tutti e tre risiedono insieme alla Lollobrigida come una grande famiglia.Nel corso degli anni, l’assistente della diva ha dovuto smentire più volte le affermazioni dei parenti dell’attrice.

Milko Skofic, suo figlio, e il suo ex coniuge, l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau, hanno entrambi affermato che egli sta sfruttando il suo rapporto con Gina per il proprio tornaconto.

Chi è Andrea Piazzolla e qual è il suo coinvolgimento nei procedimenti giudiziari e nella difesa di Gina Lollobrigida?

Negli ultimi anni della sua vita, Gina Lollobrigida è stata coinvolta in una controversia legale con il figlio Milko Skofic per la presunta appropriazione indebita dei suoi beni da parte di Andrea Piazzolla. L’accusa sta attualmente conducendo un processo contro Andrea Piazzolla per aver presumibilmente sfruttato il vulnerabile stato emotivo e psicologico di Lollobrigida per appropriarsi dei suoi beni, immobili e denaro.Nel 2013-2018, Piazzolla è stato portato in tribunale a causa delle prove presentate dalla magistratura, che suggerivano che il suo ex assistente avesse sottratto fondi e beni per un valore stimato di 3 milioni di euro.

Inoltre, c’è una collezione di cimeli, opere d’arte e mobili del valore stimato di 300 mila euro, oltre alla vendita di un’auto di lusso, una Jaguar, avvenuta nella seconda metà del 2018.Dopo alcuni mesi, il tribunale ha concluso l’indagine, nominando Eleonora Lombardi come giudice tutelare incaricato di salvaguardare l’integrità del patrimonio di Lollobrigida.Il tribunale ha stabilito che l’attrice aveva avuto l’impressione che il trasferimento dei beni in un luogo diverso dalla propria abitazione avesse il solo scopo di proteggerla da potenziali azioni legali.

L’attrice ha sempre sostenuto che Piazzolla è stato una presenza costante nella sua vita, fornendo sostegno e cure che i suoi figli e nipoti non hanno avuto.Nel corso di un’intervista a “Domenica In” nel novembre 2022, l’attrice ha espresso a Mara Venier le sue rimostranze, relative alle tensioni sorte da quando Andrea Piazzolla si è trasferito e ha iniziato a gestire la sua proprietà sull’Appia Antica.

La diva ha dichiarato che a questo proposito.

È come un figlio per me ed è stato una grande fonte di forza. Sua figlia Gina si chiama come me, ed è una vera e propria donna di successo. Andrea è sempre stato affidabile e attualmente sta affrontando dei momenti difficili. In definitiva, sono io il padrone del mio destino e ho scelto di dimostrare il mio apprezzamento per Andrea e la sua famiglia facendo loro dei regali.