Chi è Anna Corona madre di Jessica Pulizzi? età, figli

Anna Corona è l’ex coniuge di Piero Pulizzi e la compagna di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. In precedenza, Piera era sposata con Toni Pipitone e la bambina ha preso il nome dell’ex marito, anche se in realtà è figlia di Piero Pulizzi, con cui Anna ha avuto una relazione extraconiugale.

Anna è la madre di Jessica Pulizzi, figlia di Piero, inizialmente sospettata della scomparsa della bambina, ma poi assolta dalla Corte di Cassazione.

Nel corso degli anni, la signora Anna Corona è stata accusata di aver sottoposto Piera a un trattamento spietato, in quanto ritenuta la causa della sua separazione dal coniuge. Piera ha sempre sostenuto di essere stata oggetto di stalking da parte della signora Anna e della figlia Jessica.

È stato riferito che la strada di Denise veniva visitata più volte al giorno dall’individuo in questione. Anna, invece, avrebbe rivolto numerose minacce a Piera, sostenendo che alla fine sarebbe stata chiamata a rispondere delle sue malefatte. In passato si sono verificati diversi incidenti particolari, come il taglio delle gomme del veicolo di Denise e l’incendio dell’erboristeria della madre.

Un’altra giornata intensa di notizie e rivelazioni nel caso di Denise Pipitone, la piccola svanita nel nulla a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, nel settembre 2004. I carabinieri della Scientifica di Trapani hanno effettuato un’ispezione appassionata nell’abitazione di via Pirandello, in passato residenza di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico della dolce Denise Pipitone. La donna è madre di Jessica Pulizzi. Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala, avviene “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili”. Da alcuni giorni, la Procura di Marsala ha riaperto con fervore le indagini sulla scomparsa di Denise. Fonti investigative di Marsala smentiscono che siano in corso ricerche del corpo di Denise. L’unica nota ufficiale sulla perquisizione dice che il sopralluogo è stato disposto dalla Procura di Marsala “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili”.

IL DRAMMA – Primo settembre 2004. Denise Pipitone ha quasi quattro anni. Figlia di Piera Maggio, casalinga, e Toni Pipitone, 40enne. Ha un fratello, Kevin, di 11 anni. La famiglia vive a Mazara del Vallo. Maggio, la madre, quella mattina si era recata a un corso di informatica. Quando viene informata della sparizione, torna immediatamente a casa. L’ultima volta che la bambina è stata vista erano le 11:35, giocava nel garage-cucina mentre la nonna preparava il pranzo. Si affaccia al cancello che separa la strada da casa della zia e da quel momento più nulla. Nessuna traccia.

Negli anni, le segnalazioni si sono susseguite: dal gruppo di nomadi a Milano – una segnalazione che sembra più attendibile delle altre, ma i nomadi spariranno nel nulla anche loro – fino all’avvistamento sull’isola di Kos in Grecia fino all’appello della ragazza russa Olesya Rostova, nel marzo 2021, che ha suscitato tanto clamore senza portare a nessuna conclusione. Il movente più accreditato resta quello privato: Denise Pipitone sarebbe figlia infatti di una relazione extraconiugale tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi, sposato con Anna Corona e padre di Jessica. Proprio quest’ultima viene indagata per concorso in sequestro di persona, movente di “gelosia e astio”. Un rapimento compiuto con la complicità della madre e dell’ex fidanzato Gaspare Ghaleb.