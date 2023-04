Paolo Jannacci chi è la moglie Chiara: età, lavoro, figli e Instagram

Diamo un’occhiata più da vicino all’altra donna di Paolo Jannacci, Chiara. Tenetevi aggiornati: Serena Bortone torna oggi in televisione – scoprite quando.

Chiara è la moglie di Paolo Jannacci.

Paolo ha un forte legame affettivo con Chiara, con la quale ha avuto una figlia nel 2008, Allegra. Di lei non si sa molto, se non le sue doti culinarie. Si dice che Chiara abbia conquistato Paolo con i suoi piatti squisiti, come l’arrosto in crosta, che si dice sia stato quello che lo ha fatto soccombere.

La carriera

Chiara è stata dirigente di un’azienda di collocamento, ma, come riporta Jannacci, ha dovuto interrompere questa posizione per stanchezza. Ha deciso invece di concentrarsi sulle esigenze della figlia Allegra.

La figlia

Chiara e Paolo condividono un legame duraturo e significativo dal 2008, quando hanno dato il benvenuto al mondo alla figlia Allegra. Per onorare Allegra, Paolo, musicista e cantautore di talento, ha presentato a Sanremo 2020 la canzone “Voglio parlarti adesso”.