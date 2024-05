Carlo Conti porta anche lei al Festival di Sanremo 2025, subito dopo il conduttore un’altra grande novità

La Rai ha ufficializzato la notizia tanto attesa: Carlo Conti sarà il conduttore del Festival di Sanremo per le prossime due edizioni, 2025 e 2026. L’annuncio è stato dato nell’edizione delle 8 del Tg1 di mercoledì 22 maggio, confermando le voci che circolavano da tempo. Carlo Conti, volto noto della televisione italiana, torna dunque al timone della kermesse musicale più importante del Paese, dopo aver già condotto tre edizioni consecutive dal 2015 al 2017.





Anche il celebre settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato la notizia: “L’annuncio più atteso di questa primavera era senza dubbio quello relativo al nuovo conduttore e direttore artistico. Ora la Rai ha sciolto ogni riserva e ha annunciato che Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo 2025”. La decisione della Rai di affidare nuovamente la conduzione a Conti non sorprende, vista la sua esperienza e il successo ottenuto nelle precedenti edizioni.

La notizia ha immediatamente fatto il giro di siti, giornali e programmi TV, suscitando grande interesse tra gli appassionati del Festival. Tuttavia, Conti ha già dichiarato che al suo fianco non ci saranno i suoi storici amici e colleghi, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Questo ha scatenato un vero e proprio toto nomi sui possibili co-conduttori.

Secondo il settimanale DiPiù, uno dei nomi più papabili per affiancare Conti potrebbe essere Annalisa. “In molti in Rai puntano su di lei per la conduzione del prossimo Festival perché conosce bene la macchina sanremese”, si legge sulle pagine del magazine. Annalisa, ex allieva del talent show “Amici di Maria De Filippi”, è ormai una delle artiste italiane più apprezzate e seguite, capace di sfornare una hit dietro l’altra. La cantante ha recentemente dato il via al suo primo tour nei palasport, registrando 10 sold out su 10 date.

L’ipotesi di vedere Annalisa al fianco di Carlo Conti sul palco dell’Ariston è quindi molto concreta. La cantante potrebbe portare freschezza e competenza alla conduzione del Festival, grazie alla sua esperienza nel mondo della musica e alla familiarità con il contesto sanremese.

Nel frattempo, i preparativi per le prossime edizioni del Festival sono già in corso. La Rai sta lavorando a pieno ritmo per garantire uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico e degli addetti ai lavori. Con Carlo Conti alla guida e la possibile partecipazione di Annalisa, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un evento imperdibile.

In attesa di ulteriori conferme e dettagli, i fan del Festival non possono che essere entusiasti all’idea di rivedere Carlo Conti sul palco dell’Ariston, pronto a regalare nuove emozioni e momenti indimenticabili.