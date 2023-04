Chi è Giuliana Orefice moglie di Enzo Jannacci

Quella tra Giuliana Orefice ed Enzo Jannacci è stata una relazione esemplare; scopriamo l’identità della donna che risiedeva accanto al celebre cantautore.

Giuliana Orefice, altrimenti nota come Pupa, ha avuto il privilegio di trascorrere la sua vita accanto al grande Enzo Jannacci, cantautore simbolo, fino alla sua scomparsa. Insieme a Enzo ha avuto un figlio. Ecco una breve panoramica della sua vita.

Giuliana Orefice, biografia

Giuliana Orefice è nata a Milano e durante l’infanzia si è trasferita con la famiglia nel paese di Viadana, in provincia di Mantova. Cresciuta in questo piccolo paese lombardo, ha sviluppato un apprezzamento per i ritmi di vita più lenti. Suo padre, un frutticoltore, possedeva dei terreni a Viadana, motivo per cui la famiglia si è trasferita lì.

Giuliana si è trasferita a Milano nel 1950 e da allora ha continuato a risiedervi. Nonostante ciò, non ha dimenticato la tranquillità della campagna, in netto contrasto con la frenesia della città. I suoi genitori sono rimasti a Viadana fino alla loro scomparsa e suo fratello vi risiede tuttora.

La vita privata di Giuliana Orefice non è stata resa nota al pubblico.

Giuliana è tradizionalmente lontana dalle luci della ribalta, nonostante sia sposata con un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Di lei si sa molto poco, compresa la data di nascita. Tuttavia, nel corso del tempo, i dettagli della sua storia d’amore con Enzo Jannacci sono diventati più evidenti.

Orefice e il cantautore si sono incrociati durante una vacanza estiva a Finale Ligure, località che Enzo visitava spesso con gli amici. Il loro legame fu immediato e si sposarono nel 1967. Nel 1972, Giuliana ha dato alla luce il loro unico figlio, Paolo Jannacci, che ora cerca di seguire le orme del padre.

Giuliana ed Enzo hanno condiviso una lunga e affettuosa relazione durata più di 40 anni. Giuliana è rimasta al fianco di Enzo fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2013 a causa di un cancro. Prima di morire era stato ricoverato alla Columbus Clinic. Il giorno del suo funerale, Giuliana e suo figlio sono stati abbracciati da migliaia di persone nella Basilica di Sant’Ambrogio.