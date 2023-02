Chi è Anna Ferzetti moglie Pierfrancesco Favino? Età, lavoro e figli

Anna Ferzetti è la moglie di Favino e stanno insieme da una vita. Sembra sempre che sia il primo giorno e non è solo una questione di fortuna.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino condividono tutto. Lavorano entrambi come attori, stanno insieme da 15 anni e hanno due figlie, Greta (11 anni) e Lea (5 anni). Ma andiamo con ordine. Anna Ferzetti è colei che per prima ha catturato l’attenzione di Pierfrancesco Favino a una festa di amici comuni e da quel momento il suo nome è stato tatuato sul cuore del bell’attore.

Anna Ferzetti è la moglie di Pierfrancesco Favino, anche se non si sono ancora sposati, ed è per questo che la amiamo così tanto. Dopo tutto, chi non vorrebbe essere guardato come Favino guarda Anna Ferzetti, la sua compagna? In questo caso, potremmo anche leggere questa affermazione in modo generale, cioè pensando alla propria compagna e al sogno (molto ricorrente) di essere guardati in quel modo da Pierfrancesco Favino stesso.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino stanno insieme da molto tempo. A 13 anni di distanza l’uno dall’altra, lei nata nel 1982, lui nel 1969, provengono da famiglie diverse – alternativa quella di lei, molto tradizionale quella di lui – ma in realtà non potrebbero essere più simili.

Si fanno gli affari loro e mantengono la loro vita privata. I Favino, lontani dai riflettori, sono una famiglia normale con marito, moglie e due figlie. Come ha raccontato Ferzetti in un’intervista a Repubblica, il segreto del loro rapporto sta nel vedersi poco e nella gioia di ritrovarsi. Inoltre, rispettano i reciproci spazi personali e hanno aspettato a lungo prima di andare a vivere insieme. Hanno passioni comuni, come il ballo dei galeotti della loro storia d’amore.