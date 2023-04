Chi è Anna Marcacci, la mamma di Paolo Brosio? Età, causa morte, marito e figli

Anna Marcacci, madre di Paolo Brosio, è un personaggio noto che ha partecipato a diversi spot pubblicitari e programmi televisivi al fianco del figlio. Entrambi condividono una forte affinità di fede, che li ha avvicinati dopo un periodo turbolento in cui il loro rapporto era tutt’altro che ideale. Durante questo periodo difficile, il giornalista e presentatore televisivo aveva messo da parte anche il legame con la madre.

Il 7 aprile Anna Marcacci compirà 100 anni. Paolo Brosio ha espresso il desiderio di organizzare una grande festa per commemorare questo importante traguardo nella vita di sua madre.

Anna Marcacci e Paolo Brosio sono legati dalla fede comune di madre e figlio.

Egli dichiarò che ci sarebbe stata una festa stravagante. Essendo figlio unico, suo padre era morto e quindi sua madre era la persona più importante della sua vita. Si sforzava di trovare il tempo per lei tra i suoi impegni lavorativi e sportivi, perché era sempre vicina al suo cuore.

Durante il periodo di restrizione precedente, l’ex inquilino e sua madre avevano creato un forte legame, in gran parte attribuito alla loro fede condivisa, che era di grande importanza.

Durante l’isolamento abbiamo pregato molto. La madre era profondamente colpita dal numero di decessi nelle strutture per anziani, tanto da chiedermi di offrire una preghiera per quelle persone il giorno del suo novantanovesimo compleanno come regalo.