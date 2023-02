Chi è Anna Oxa? Età, marito, figli, Sanremo e biografia

Anna Oxa, nata il 28 aprile 1961 a Bari, è una cantante e conduttrice televisiva italiana di origini albanesi. Già da bambina, Anna ha mostrato un talento innato per la musica, cantando nei pianobar della sua città. A soli 15 anni, ha inciso il suo primo 45 giri e, pochi anni dopo, è stata sponsorizzata da Ivano Fossati e ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo con la canzone “Un’emozione da poco”.

Vestita con un look androgino creato apposta per lei da Ivan Cattaneo, Anna sfiora la vittoria del festival, arrivando seconda. Nel 1978, ha pubblicato il suo album di debutto, “Oxanna”, e il singolo “Un’emozione da poco”, che ancora oggi è uno dei suoi brani più noti. Nel corso della sua carriera, Anna ha pubblicato un gran numero di album e ha collaborato con artisti come Fausto Leali, Ivano Fossati e Roberto Vecchioni.

Anna è stata protagonista del Festival di Sanremo per ben quattordici volte, vincendo in due occasioni: la prima volta nel 1989 con “Ti lascerò” in duetto con Fausto Leali e la seconda volta nel 1999 come solista con “Senza pietà”. Tra le canzoni che hanno reso Anna una delle cantanti italiane più amate, ci sono “Donna con te”, “Tutti i brividi del mondo” e “Storie”.

Oltre alla carriera musicale, Anna ha anche avuto una lunga esperienza come conduttrice televisiva. Ha condotto diversi programmi, tra cui “Fantastico” nel 1988 con Enrico Montesano e nel 1989 con Giancarlo Magalli, Massimo Ranieri, Alessandra Martines e Nino Frassica, “Torno sabato” con Giorgio Panariello nel 2001. Nel 2013, ha partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle” e, nel 2016, è stato uno dei giudici di “Amici”.

Anna Oxa ha avuto tre matrimoni e ha divorziato in tutti e tre i casi. Ha avuto una lunga relazione con il batterista dei New Trolls, Gianni Belleno, da cui ha avuto entrambi i suoi figli, Francesca e Qazim. Attualmente, Anna ha 61 anni e continua a essere molto attiva nella sua carriera artistica e televisiva.