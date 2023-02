Chi è Anna Pavignano? Età, marito, figli, compagna di Massimo Troisi

La storia di Anna Pavignano è strettamente legata a quella del famoso attore Massimo Troisi. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei. Anna è nata a Napoli nel 1961 ed è cresciuta in una famiglia di artisti. Suo padre era un pittore e sua madre una cantante. Fin da piccola, Anna si è appassionata alle arti e ha voluto intraprendere una carriera in questo campo. Dopo aver terminato il liceo, si è iscritta a una scuola di recitazione a Roma.

Quando era ancora una giovanissima studentessa di psicologia, Anna Pavignano ha incontrato l’attore Massimo Troisi e tra i due è sbocciata un’esplosiva storia d’amore, seguita da un proficuo sodalizio artistico. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla scrittrice e sceneggiatrice e sulla sua storia con il celebre volto del cinema italiano scomparso nel 1994.

Chi è Anna Pavignano: carriera

Anna Pavignano è nata a Borgomanero il 4 marzo 1955. È una scrittrice e sceneggiatrice, nota soprattutto per il suo lavoro con Massimo Troisi. Insieme hanno scritto le sceneggiature di alcuni dei film italiani più rappresentativi, tra cui Ricomincio da tre, Scusate il ritardo, Le vie del Signore sono infinite e Pensavo fosse amore… invece era un calesse.

Nel 1994 ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura de Il Postino, insieme a Troisi. Nei film del celebre attore napoletano ha interpretato anche alcuni ruoli di attrice (ha interpretato Rita, ad esempio, in Scusate il ritardo). Anche dopo la loro separazione, ha continuato a collaborare con Troisi e ha scritto i romanzi In bilico sul mare, Da domani mi alzo tardi, La Svedese e molti altri.

Anna Pavignano: vita privata

Mi sono innamorata di Massimo Troisi 10 anni fa, e abbiamo avuto una storia appassionata nonostante le nostre differenze culturali. Era un uomo macho, ma capiva che c’erano cose che dovevano cambiare. Siamo riusciti a capirci facilmente e lui è diventato un femminista.

Anna Pavignano concluse la sua relazione con l’attore e sposò un uomo di cui non si conosce il nome. Insieme hanno avuto due figli. Non si sa dove viva la scrittrice né a quanto ammonti il suo patrimonio.

Anna Pavignano: curiosità

– Massimo Troisi le ha dedicato alcune poesie d’amore. Era chiaramente innamorato e ispirato dalla sua bellezza!

Ha due cani di nome Rob e Willy che ama moltissimo.

Ama condividere su Instagram dettagli e retroscena della sua carriera.

Ama trascorrere il suo tempo libero all’aria aperta e con i suoi figli.

– Le piace nuotare.