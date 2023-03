Chi è Anna Tatangelo? Età, carriera, figlio, Gigi D’Alessio e vita privata

Anna Tatangelo è una rinomata vocalist italiana, che ha ottenuto un immenso successo in un breve periodo di tempo dal lancio della sua carriera. Per conoscere meglio la sua vita e i suoi successi, cerchiamo di approfondire la sua conoscenza.

L’industria musicale italiana conosce bene la celebre cantante di Sora. Il suo percorso artistico è iniziato durante l’adolescenza e ha preso slancio dopo l’esibizione al Festival di Sanremo. Non solo è stata al centro dell’attenzione in ambito professionale, ma anche la sua vita privata è stata oggetto di interesse pubblico. Esploriamo tutte le informazioni disponibili su di lei.

Anna Tatangelo è una cantante e cantautrice italiana di 33 anni, 55 kg di peso e 1,63 m di altezza. Ha pubblicato sette album in studio, due dei quali hanno raggiunto il disco d’oro in Italia. La sua pagina Instagram (@annatatangeloofficial) è regolarmente aggiornata con le sue ultime novità e la sua musica.

Nome: Anna Tatangelo

Data di nascita: 9 gennaio 1987

Luogo di nascita: Sora (Frosinone)

Età: 35 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantante e conduttore televisivo

Peso: 53 kg

Altezza: 173 cm

Profilo ufficiale Instagram: @annatatangeloofficial

Anna Tatangelo è nata a Sora, cittadina in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. I suoi genitori sono molto conosciuti nella zona grazie alla loro pasticceria, che produce la ciambella sorana, una rinomata prelibatezza locale. Anna è cresciuta a Sora insieme ai fratelli Silvia, Maurizio e Giuseppe.

Fin da piccola ha scoperto di avere una forte affinità con la musica. Fin da piccola ha partecipato a concorsi canori nella sua provincia e poi in tutta la regione. A soli 14 anni viene selezionata per il Girofestival della Rai, dove ha la possibilità di esibirsi con un brano inedito e di firmare un contratto discografico.

All’età di quindici anni, ad Anna si presenta un’occasione straordinaria: si esibisce all’Ariston, un palco molto ambito dagli artisti musicali. Questa esibizione non solo le ha garantito una grande visibilità, ma le ha anche permesso di aggiudicarsi il titolo nella categoria Esordienti, un’esperienza che avrebbe consolidato la sua fama.

La carriera di Anna Tatangelo l’ha vista passare da Sanremo al palcoscenico nazionale.

Nel 2002, Anna ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Doppiamente Fragili, che ha riscosso un enorme successo tra i giovani. Questo successo fa schizzare la sua carriera alle stelle, spingendo Pippo Baudo a invitarla a condurre il programma Sanremo Top insieme a Silvia Mezzanotte del gruppo Matia Bazar. Nello stesso anno ha incrociato la strada di Gigi D’Alessio, dando inizio a una collaborazione a lungo termine.

Torna all’Ariston l’anno successivo e di nuovo nel 2005 con il brano Ragazza di periferia, composto dal cantautore napoletano insieme a Vincenzo D’Agostino e Adriano Pennino. Poco tempo dopo esce il suo secondo album, che dà impulso alla sua carriera e gli permette di farsi conoscere in America Latina.

Frequenta spesso Sanremo, creando scalpore con la sua presenza e con il suo approccio unico, come ad esempio l’interpretazione di una canzone dedicata al suo amico gay, che le è valsa il secondo posto in classifica. Nel 2010 è stata scelta come giudice di X Factor, la sua unica volta in questo ruolo. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti famosi come Mario Biondi e Renato Zero, oltre che con Kekko Silvestre dei Modà.

Dopo l’esperienza cinematografica, vanta numerosi crediti televisivi. È apparso a Ballando con le stelle e poi è passato a condurre Questi siamo noi su Canale 5. Nel 2016 è stato co-conduttore del format di Rai1 I migliori anni insieme a Carlo Conti e recentemente è stato selezionato come giudice speciale di ALL Together Now. Nel corso della sua carriera ha mantenuto un forte legame con la musica.

La vita sentimentale di Anna è stata oggetto di interesse da parte del pubblico fin dall’inizio, dato che la sua relazione con Gigi D’Alessio è iniziata poco dopo la loro prima conoscenza. Nel 2006, quando Anna aveva 19 anni, la notizia della nascente storia d’amore tra i due fu rivelata da Carmela Barbato, moglie del cantautore, in un’intervista a Chi.

La relazione tra la Tatangelo e D’Alessio è stata confermata ufficialmente nel 2010, quando è nato il figlio Andrea, prima maternità per la Tatangelo e quarto figlio per D’Alessio. D’Alessio è poi diventato padre per la quinta volta con la compagna Denise Esposito. Purtroppo, dopo alcuni periodi turbolenti e riconciliazioni, i due hanno ufficialmente chiuso la loro relazione nel 2020.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Dopo la conclusione della relazione con Gigi, Anna è rimasta single per un certo periodo, fino a quando ha iniziato una storia d’amore con il rapper napoletano Livio Cori. Dopo alcune settimane di segretezza, Anna ha rivelato pubblicamente la sua sessualità attraverso i social media con numerosi post e storie. La relazione sembrava procedere in modo positivo fino alla brusca separazione.

È stato riferito che la rottura tra la Tatangelo e Cori è dovuta al fatto che la Tatangelo si sentiva sopraffatta dal nome di Anna. Di conseguenza, hanno scelto di porre fine alla loro relazione. Nonostante ciò, circolano ancora molte voci su una possibile rottura tra i due.