Chi è Annalena Benini? Età, marito, figli della nuova direttrice del Salone del Libro di Torino

Annalena Benini è stata recentemente nominata direttore del Salone del Libro di Torino. Esploriamo insieme il suo percorso personale e professionale.

A seguito di un ampio dialogo tra soggetti pubblici e privati, Annalena Benini è stata nominata nuovo direttore del Salone del Libro di Torino. La scelta è stata annunciata congiuntamente da Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino, e Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino Città del Libro.

Annalena Benini, nata a Ferrara nel 1975, risiede attualmente a Roma. Laureata in Giurisprudenza, è sposata e ha due figli.

La carriera di Annalena Benini

È una scrittrice e giornalista italiana specializzata in cultura, storie, persone e libri. Collabora con “Il Foglio” e ha fondato l’inserto settimanale “Il Figlio” e la rivista culturale “Review”. Ha pubblicato il libro “Scrivere o vivere. Dieci incontri dentro la letteratura” (Rizzoli 2018) e si appresta a pubblicare il libro “Annalena” nel 2023.

È stata anche impiegata dalla RAI, dove ha curato la sceneggiatura e la presentazione delle serie televisive “Romanzo italiano” e “Pietre d’inciampo”. Inoltre, ha curato l’antologia I racconti delle donne (2019) per Einaudi.

Marito e figli di Annalena Benini

Annalena Benini è una persona molto riservata che di solito evita i riflettori. Della sua vita privata si sa molto poco, se non che è sposata e ha due figli. Il nome del marito non è disponibile pubblicamente, così come non sono disponibili informazioni sul suo passato familiare.

La comunità editoriale italiana ha accolto con grande entusiasmo la nomina del nuovo direttore del Salone del Libro di Torino. Questa scelta, inaspettata ma molto apprezzata, ha suscitato grande attesa e interesse.

La nomina di Annalena Benini al Salone del Libro di Torino, uno degli eventi culturali più rinomati d’Italia, è stata considerata un segno di progresso e di accoglienza di nuovi concetti e iniziative. Ogni anno, migliaia di persone provenienti da tutto il mondo partecipano alla fiera.