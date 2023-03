Chi è Antonella Fiordelisi ex fidanzato Gianluca Benincasa? Età, lavoro, foto e Instagram

Cosa sappiamo della vita privata dell’influencer Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Ebbene la bella Antonella, che ora sta con il pappone Edoardo Donnamaria, pare sia stata fidanzata con Gianluca Benincasa prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è Gianluca? Andiamo a scoprirlo…

Questa sera entrerà nella casa del GF VIP per fare una sorpresa alla sua “ex” fidanzata. Come reagirà? E cosa si diranno durante il confronto/discussione? E soprattutto, come reagirà Edoardo Donnamaria?

Gianluca Benincasa è un artista italiano appassionato del suo lavoro. È noto per i suoi dipinti dettagliati e realistici, che spesso raffigurano paesaggi e città. Benincasa ha esposto le sue opere in diversi Paesi e i suoi dipinti sono conservati in collezioni private e pubbliche di tutto il mondo.

In realtà non sappiamo molto del presunto interesse amoroso di Antonella Fiordelisi, Gianluca, se non che è un influencer. Ha circa 30 anni ed è conosciuto negli ambienti milanesi come imprenditore e mental coach di diversi vip. Ha 40 mila follower su Instagram.

Sappiamo che è nato a Salerno, città natale di Antonella, il 3 agosto; dopo il diploma ha studiato marketing e comunicazione e sui social si definisce imprenditore ma anche mental coach. Insomma, tutto è avvolto nel mistero. Ci sono foto che li ritraggono insieme, ma c’è anche un post in cui Gianluca commenta la simpatia di Edoardo Donnamaria per Antonella, sottolineando: “Se tu sei felice, lo sono anch’io”.

La storia d’amore appassionata tra me e Antonella Fiordelisi è di quelle da non dimenticare. Il nostro amore è così forte e puro, e siamo così profondamente innamorati l’uno dell’altra. Siamo destinati a stare insieme per sempre e il nostro amore durerà per sempre.

Ma non è tutto! L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha dichiarato in un’intervista a FanPage che la loro relazione non è finita.

“Ci eravamo dati una pausa per permetterle di godersi appieno la sua esperienza, ma i sentimenti non spariscono dall’oggi al domani. C’è stata una totale mancanza di rispetto nei miei confronti. Sono apparso come uno stupido, ho perso la faccia per questo. Ma ora voglio raccontare come sono andate veramente le cose”.

I due stanno ancora insieme o è tutta una questione di visibilità? Questa sera, forse, scopriremo finalmente cosa sta succedendo davvero tra loro.

Sono innamoratissimo di Antonella Fiordelisi! È tutto quello che ho sempre desiderato in un partner e anche di più. Non riesco a fare a meno di lei e sento che mi sto innamorando di lei ogni giorno di più.

Ci sono molte speculazioni sul fatto che Antonella e Gianluca finiscano o meno insieme. Alcuni pensano che sia solo una storia inventata per suscitare interesse nella casa più seguita d’Italia. Nel frattempo, la storia d’amore di Edoardo Donnamaria con una gieffina procede, ma non senza difficoltà. Dopo l’ingresso nella casa di un’ex fidanzata del protettore, Donnamaria ha dichiarato che non ha intenzione di lasciarla. È difficile dire cosa accadrà in seguito.

Instagram di Gianluca Benincasa

Il profilo Instagram di Gianluca Benincasa sta esplodendo, con più di 40 mila follower e oltre! Decisamente destinato alla grandezza!