Chi è Armando Sommajuolo? Età, causa morte, vita privata, moglie e figli

La Scomparsa di un Grande Giornalista

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Armando Sommajuolo, storico volto del Tg La7. Il giornalista è venuto a mancare il 28 settembre 2023 all’età di 70 anni.

Le Circostanze della Morte

La notizia della scomparsa di Armando Sommajuolo è stata annunciata da Enrico Mentana, il direttore del Tg La7. Tuttavia, al momento, non sono state fornite informazioni sulla causa della sua morte.

Una Vita Privata Riservata

Armando Sommajuolo era sposato con Caterina, sebbene non siano noti dettagli sulla loro vita familiare.

Una Carriera Illustre nel Giornalismo

La carriera di Armando Sommajuolo è stata caratterizzata da una dedizione straordinaria al giornalismo. Ha iniziato a lavorare a Teletevere alla fine degli anni ’70 e nel 1988 è passato a TMC, che successivamente sarebbe diventata La7 nel 2001. Qui, ha lavorato instancabilmente fino al suo pensionamento nel 2015.

Una Parentesi nel Mondo della Pubblicità

Negli anni ’80, Armando Sommajuolo ha sperimentato il mondo della pubblicità, apparendo in uno spot per il whisky Glenlivet, con il famoso tema “Abbiamo l’esclusiva”, ambientato in una redazione giornalistica. Inoltre, ha fatto un’apparizione in un piccolo ruolo nella serie televisiva “La piovra 3” due anni dopo.

Un Giornalista Poliedrico

Armando Sommajuolo è stato un volto noto per tutte le principali edizioni del telegiornale di TMC/La7. Ha anche presentato diversi speciali e programmi, tra cui “Tesori di famiglia” con Stefano Disegni, Irene Papas e Valerio Massimo Manfredi, oltre a “Zona blu”.

Un Inviato Speciale nel Mondo

Dal 1995, Sommajuolo ha svolto il ruolo di inviato speciale e ha coperto molte delle principali crisi internazionali degli anni successivi, da Albania a Kosovo, Somalia a Ruanda, Burundi a Zaire, Afghanistan a Timor Est, Ucraina a Pakistan, fino al tragico tsunami a Banda Aceh nell’isola di Sumatra e agli eventi in Libia.

Una Citazione Giudiziaria

La sua carriera non è stata priva di sfide. A seguito di un servizio giornalistico sulla prima guerra civile liberiana trasmesso nel 1996, Armando Sommajuolo è stato citato in giudizio insieme al direttore Pier Michele Girola per aver mostrato immagini scioccanti di cadaveri riprese dalla giornalista Corinne Dufka. Tuttavia, nel novembre 2003, è stato assolto.

Un Ritiro Meritato

Nell’aprile 2015, Armando Sommajuolo ha annunciato il suo ritiro dal TG LA7 dopo una carriera lunga e prestigiosa nel giornalismo. Ha presentato le sue due ultime edizioni del telegiornale nel fine settimana successivo, prima di andare in pensione.

La scomparsa di Armando Sommajuolo rappresenta una perdita significativa per il mondo del giornalismo italiano. La sua dedizione, la sua professionalità e il suo impegno nel raccontare le storie del mondo rimarranno nella memoria di tutti coloro che hanno seguito la sua carriera.