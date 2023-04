Chi è Arrigo Vecchioni figlio del cantante Roberto Vecchioni morto a 36 anni?

“Dopo quella che è sembrata un’eternità di agonia, il nostro amato Arrigo ha finalmente trovato il suo luogo di conforto. La famiglia chiede un momento di silenzio”, ha scritto il cantautore brianzolo.

Addio ad Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto Vecchioni. Il padre ha annunciato la triste notizia sui social media con un breve post: “Dopo tanta, tanta sofferenza, il nostro fantastico Arrigo ha finalmente trovato il suo posto in cielo”.

La famiglia ha chiesto il silenzio”, ha scritto il cantautore brianzolo. Arrigo, 36 anni, era il secondo figlio di Roberto e il primo con la seconda moglie Daria Colombo. Dal primo matrimonio con Irene Brozzi, invece, Vecchioni ha avuto la primogenita Francesca. Il suo terzo figlio, Edoardo, ha lottato a lungo contro la sclerosi multipla, che è stata anche documentata nel libro “Sclero – Il gioco degli imperatori” un paio di anni fa.

Figli, amore, ricordi

Vecchioni, che il 25 giugno compirà 80 anni, ha scritto alcune delle sue canzoni appositamente per i figli. Nel 2016 ha pubblicato una raccolta di canzoni intitolata “Canzoni per i figli” che comprendeva “Canzone da lontano”, una ninna nanna scritta per Francesca, una versione recitata di “Figlio figlio figlio” e un nuovo arrangiamento di “Un lungo addio”, dedicato a Carolina. Per Edoardo, invece, Vecchioni ha scritto la canzone “Le rose blu”. Nelle interviste, il cantautore ha parlato del suo rapporto con i figli, affermando che la vita senza di loro sarebbe come un deserto. In occasione dell’uscita del libro “La vita che ami. Storie di felicità”, Vecchioni ha dichiarato all’ANSA di aver sempre “incoraggiato i suoi figli a giocare e a sognare”.

Con uno sforzo enorme, anche se non grande come quello di mia moglie, abbiamo creato una casa in cui non viviamo come in una terra di fantasia, ma in un luogo che ci aiuta a sopravvivere ai momenti difficili. Possiamo scherzare e prendere le cose alla leggera, ma abbiamo ancora amore l’uno per l’altro. I miei figli sono così uniti che si chiamano “fratelli e sorelle” e si raccontano le mie sciocchezze. Hanno voluto questo libro per conoscermi meglio. Nel 2011, Vecchioni ha partecipato all’evento Giochi Senza Barriere alla Villa Comunale di Napoli, ospitato dall’associazione Tutti a scuola, che da sempre si batte per i diritti dei bambini disabili. È poi diventato testimonial AISM nella campagna Una mela per la vita. Tutto sommato, è stato un bel viaggio!

La famiglia

Daria Colombo, la sua dolce metà, si è laureata in lettere moderne all’Università di Padova e si è poi specializzata in storia del teatro. Dal 1975 al 1980 ha frequentato alcuni dei più grandi nomi del teatro, del cinema e della televisione, come Florestano Vancini, Pasquale Festa Campanile, Giancarlo Nicotra e Adriano Celentano. Inoltre, ha studiato scenografia e architettura d’interni e ha lavorato come art director per case discografiche come EMI, Polygram, Sony Music e Universal Records. Non sapeva che avrebbe usato il suo lavoro per incontrare l’uomo dei suoi sogni: il suo futuro marito!

Daria è una vera e propria donna di successo: è una giornalista e saggista che è stata pubblicata sul Corriere della Sera, su L’Unità, su Maxim e persino sulla RAI! È stata persino coautrice di un programma con Sandro Curzi e Franca Leosini (1996) e ha scritto un intero speciale per RAI 3 (1998). Nel febbraio 2011, il marito era così entusiasta del suo successo al Festival di Sanremo che l’ha ringraziata in diretta! Una coppia di potere!