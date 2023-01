Chi è Aurora Ruffino? Età, carriera, famiglia e fidanzato

La giovane attrice ha raggiunto il successo grazie ai ruoli da protagonista in Noi, Questo nostro amore e Un passo dal cielo.

Nome completo: Aurora Ruffino

Data di nascita: 22/05/1989

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,6 m

Nazionalità: Italia

Professione: attrice

Data del debutto: 2010

Social: Facebook, Instagram, Twitter

Biografia

Fin da piccola Aurora Ruffino ha mostrato uno spiccato interesse per la recitazione, che l’ha portata a frequentare un corso di teatro all’università. Dopo il diploma, ha approfondito gli studi presso la scuola di danza e interpretazione Gipsy Musical Academy di Torino. Il suo debutto come attrice cinematografica avviene nel 2010, quando viene scritturata per La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, adattamento del romanzo di Paolo Giordano. Due anni dopo, le è stato affidato il ruolo di Benedetta Ferraris nella serie di Rai 1 Questo nostro amore, che ha mantenuto fino alla conclusione della serie nel 2018. Nel 2013 ha recitato in Bianca come il latte, rossa come il sangue di Giacomo Campiotti, tratto dal romanzo di Alessandro D’Avenia. Inoltre, Ruffino è apparso nel video musicale di Se si può non morire dei Modà, colonna sonora del film. Nel 2014 è entrata nel cast della serie di Rai 1 Braccialetti rossi, interpretando il ruolo di Cris, un’adolescente con disturbi alimentari. Ha ripreso il ruolo per le due stagioni successive. Nel 2018 è entrata nel cast di Non dirlo al mio capo, la cui seconda stagione è andata in onda nello stesso anno. Ha interpretato anche Bianca de’ Medici ne I Medici, un’altra serie di Rai 1. Nel 2021 è stata scelta per partecipare alla serie televisiva di Rai 1 Noi, remake italiano dello show statunitense This is us. Ruffino interpreta Pietro e Rebecca al fianco di Lino Guanciale, con i tre figli Claudio, Caterina e Daniele. Le riprese si sono svolte a Milano, Roma, Torino e Napoli nell’arco di 23 settimane; la serie andrà in onda su Rai 1 all’inizio del 2022.

Vita privata

Aurora Ruffino ha avuto un’educazione difficile. È cresciuta a Druento, Torino, ed era la quarta di sei fratelli. Purtroppo la madre morì durante il parto dell’ultimo figlio, quando Aurora aveva solo cinque anni. Il padre Giuseppe, rimasto solo, decise di risposarsi poco dopo. Tuttavia, qualche anno dopo, a seguito di un’indagine in famiglia per un’accusa di maltrattamento di minori, fu condannato a nove anni di carcere e perse la patria potestà. Di conseguenza, i bambini sono stati affidati ai nonni materni e a una zia.

Le voci di una possibile relazione tra Aurora Ruffino e Gianmarco Saurino circolano dal 2016, tuttavia l’attrice è fidanzata con Maxime, un ingegnere francese, dallo stesso anno. I due si sono conosciuti durante un viaggio in Francia.

I progetti

Nel 2010, Saverio Costanzo ha diretto il film “La solitudine dei numeri primi”.

Dal 2012 al 2018 ha trasmesso su Rai 1 la serie televisiva “Questo nostro amore”.

Nel 2013, Giacomo Campiotti ha diretto il film Bianca come il latte, rossa come il sangue.

Tra il 2014 e il 2016 è andata in onda su Rai 1 la serie televisiva Braccialetti Rossi.

Nel 2015, Pietro Parolin ha diretto il film Lions.

Nel 2018 è stata trasmessa su Rai 1 la serie televisiva “Non dirlo al mio capo 2”.

Nel 2018, Rai 1 ha trasmesso la serie “I Medici”.

Nel 2019, Alberto Gepi ha diretto il film “La mia seconda volta”.

La trasmissione del 2020 de La penisola dei tesori su Rai 1 è stata un’esperienza straordinaria per i telespettatori.

Nel 2021, Giacomo Campiotti dirigerà il film “L’amore vince tutto”, basato sulla vita di Chiara Lubich.

Rai 1 trasmetterà la sesta puntata della serie 2021, Un passo dal cielo.

Nel 2022, il nostro programma sarà trasmesso su Rai 1.

Premi e riconoscimenti

I protagonisti di Braccialetti rossi hanno ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Roma Fiction Fest 2014.

Nel 2015 hanno ricevuto il Premio Kinéo nella categoria Giovani Rivelazioni alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Quanto è alta Aurora Ruffino?

L’attrice torinese è alta circa 160 cm e pesa 50 kg.

Qual è l’identità del partner sentimentale di Aurora Ruffino?

Del fidanzato di Aurora Ruffino si sa poco, se non che è un giovane architetto francese classe 1984, conosciuto nel 2016 mentre era in vacanza in Francia.

C’è stato un legame sentimentale tra Aurora Ruffino e Carmine Buschini?

Quando Buschini e Ruffino iniziarono la loro collaborazione nella fiction Braccialetti rossi, circolarono voci che i due attori fossero legati sentimentalmente. In realtà, il loro rapporto era strettamente professionale per la serie TV. Tuttavia, i due hanno mantenuto un forte legame di amicizia al di fuori del lavoro.