Chi è Barbara Bouchet? Età, marito e il figlio Alessandro Borghese

Ha affascinato il pubblico con la sua bellezza mozzafiato e il suo innegabile sex appeal, rendendola una star indiscussa del grande schermo.

Nata a Liberec, Barbara Gutscher, 79 anni, la famiglia di Barbara si trasferì in California, aprendole la strada verso la carriera di attrice. Ha debuttato nel 1965 con First Victory (In Harm’s Way) di Otto Preminger, ed è stata poi ricercata da Tarantino e Scorsese. Barbara ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani del suo tempo, tra cui Pasquale Festa Campanile, Lucio Fulci, Luciano Salce, Mauro Bolognini, Sergio Martino e Silvio Amadio. Negli anni ’70 diventa una star della commedia sexy all’italiana. Con il declino del genere, Barbara si reinventa come personaggio televisivo. Nel 1985 si dedica al fitness, pubblicando una serie di libri e video di aerobica di grande successo e aprendo una palestra a Roma. Recentemente ha partecipato all’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Barbara è una vera ispirazione!

Barbara Bouchet è stata sposata con l’imprenditore e produttore napoletano Luigi Borghese, scomparso qualche anno fa, con cui ha avuto due figli: Massimiliano e il noto chef e volto televisivo Alessandro Borghese. Ricorda con affetto come lui le mandasse a casa rose gialle firmandole “Mister X”. A una festa, lei fece finta di essere timida e disse: “Ah, sei tu quello con i fiori? Piacere di conoscerti, Barbara”. Accettò l’invito a cena di lui, ma quando arrivarono i paparazzi lui sparì, cosa che le fece piacere perché di solito gli uomini volevano essere fotografati accanto a lei per finire sui giornali. Era perseguitata sentimentalmente! Questo Natale uscirà l’ultimo film a cui ha collaborato: Diabolik 3.