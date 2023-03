Chi è Barbara Foria? Marito, figli, età, malattia, spettacoli e vita privata

Barbara Foria: scopriamo di più sull’artista di talento – compagno, prole, età, salute, esibizioni, identità di genere. Lavora come attrice, presentatrice televisiva, comica, autrice e conduttrice radiofonica italiana. Nel suo percorso professionale, ha preso parte a numerosi programmi TV, quattro film e tre serie televisive.

Barbara Foria, un profilo dettagliato: età, altezza, peso

Nome reale: Barbara Foria

Luogo di nascita: Napoli

Data di nascita: 28 luglio 1975

Età: 46 anni

Altezza: 167 cm

Peso: circa 40 kg

Professione: attrice, presentatrice TV, comica, autrice e conduttrice radiofonica italiana

Capelli: biondi

Occhi: marroni

Segno zodiacale: Leone

Biografia e carriera

Barbara Foria ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. In seguito, ha abbandonato il mondo legale per dedicarsi alla comicità, la sua vera passione. Nel 2003 ha partecipato a vari programmi TV per Rai, La 7 e Comedy Central. Tra questi spiccano Tintoria show, Pirati, Assolo comicità in tour e Cuore Al centro della coppia. Ha anche recitato a teatro per molti anni con Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com.

La sua carriera nello spettacolo è decollata nel 2010 con il programma Palco e retropalco su Rai 3. Qui, nel suo primo One Woman Show, ha presentato Meglio un uomo oggi che un marito domani, scritto con L. Recano, adattato per la TV da Gregorio Paolini e Simonetta Martone e diretto da Cristina Fayad. Nella stagione televisiva 2012, Barbara Foria approda su Italia 1 e si unisce al cast di Colorado. L’anno successivo è nel programma di Simona Ventura Cielo che gol!. Negli anni a seguire, ha partecipato ad altre trasmissioni, dividendo il suo tempo tra TV e radio. Tra queste, Libano Missione Ottovolante – Live Show, Chi c’è c’è, chi non c’è non parla, Enjoy e Quelli del calcio.

Film e serie televisive

Le serie TV in cui Barbara Foria ha recitato:

Un medico in famiglia (2014) – serie TV

Saluti da mamma e papà, regia di Massimo Ferrari (2016) – sitcom

Un passo dal cielo, regia di Jan Michelini (2016) – serie TV

I film:

All’ultima spiaggia, regia di Gianluca Ansanelli (2012)

Fausto & Furio, regia di Lucio Gaudino (2015)

Natale da chef, regia di Neri Parenti (2017)

Burraco fatale, regia di Giuliana Gamba (2020)

Barbara Foria: vita personale, compagno e figli

Pochi dettagli sono noti sulla vita personale di Barbara Foria. Attualmente, l’attrice non ha un compagno ed è felicemente single. Non ha un fidanzato o partner al momento. Sappiamo che non ha mai avuto figli, anche se in alcune occasioni ha dichiarato che sarebbe lieta di diventare madre.

Barbara Foria, identità di genere?

No, l’attrice Barbara Foria è nata donna. Tuttavia, qualcuno aveva diffuso voci denigratorie affermando che fosse nata uomo e avesse poi cambiato sesso. Si tratta solamente di calunnie infondate.

Barbara Foria e la salute

Non abbiamo informazioni riguardo a eventuali malattie che hanno colpito (o che colpirebbero) Barbara Foria.