Chi è Beatrice Valli? Età, malattia, marito, figli e biografia

Beatrice Valli è nata il 14 novembre 1995 a Bologna. È una modella e influencer che ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Beatrice Valli, sorella di Eleonora e Ludovica, è una concorrente di Uomini e Donne e una influencer di successo con un grande seguito sui social media. È diventata una delle influencer più popolari in Italia.

La scorsa estate, Beatrice Valli aveva suscitato preoccupazione tra i suoi fan per la sua scarsa presenza sui social media. Si trattava di un comportamento insolito per lei, che era sempre stata molto attiva nel condividere momenti della sua giornata e nel coinvolgere i suoi follower. L’influencer ha poi pubblicato un lungo post in cui spiega di essersi sottoposta a esami più approfonditi che hanno portato a una diagnosi definitiva.

A Beatrice Valli è stato diagnosticato un deficit vestibolare acuto, che si presenta con sintomi quali vertigini. Ha ammesso di aver avuto difficoltà a gestire la condizione.

Beatrice ha avuto una relazione sentimentale con il calciatore Nicolas Bovi per un periodo di tempo, che ha portato alla nascita del loro primo figlio Alessandro quando lei aveva 16 anni.

Successivamente, ha partecipato alla trasmissione Uomini e Donne, come concorrente, ed è stata scelta da Marco Fantini. I due hanno iniziato una relazione che ha portato alla nascita di Bianca nel giugno 2017, seguita da Azzurra nel maggio 2020.

Il 10 novembre 2022, la coppia ha condiviso con orgoglio la notizia dell’arrivo del quarto figlio con una foto di famiglia su Instagram, corredata dal commento di Beatrice “Presto saranno sei”.

Biografia

Beatrice Valli è nata il 14 novembre 1995 a Bologna, in una famiglia di quattro persone, con le due sorelle Ludovica ed Eleonora, entrambe influencer. È una Scorpione.

La mancanza di una figura paterna l’ha spinta a dare priorità all’amore e alla famiglia. Con il tempo, le tre sorelle si sono costruite un seguito notevole e sono diventate influencer molto conosciute.

Nel 2014 è stata una corteggiatrice del programma pomeridiano Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in lizza per l’affetto di Marco Fantini. Alla fine del programma, Marco l’ha scelta come sua prescelta, dando così inizio alla loro lunga storia d’amore.

Nel 2015 è stata intervistatrice nel backstage del Coca Cola Summer Festival e ha condotto la rubrica Dai un bacio su Italia Uno. Nel 2016 ha condotto la rubrica Il gusto dell’estate insieme al ballerino Marcello Sacchetta.

Beatrice è un’influencer molto ricercata e per questo viene spesso scelta come testimonial di marchi famosi, che promuove attraverso i social media e gli spot televisivi.