Chi è Bianca Guaccere: marito, compagno e figli

Chi è Bianca Guaccero?

Bianca Guaccero è una personalità poliedrica nel mondo dell’intrattenimento italiano. Attrice, cantante e conduttrice televisiva, è conosciuta per la sua bellezza mediterranea e il suo talento sul palcoscenico. Ecco una panoramica completa sulla vita e la carriera di questa straordinaria artista.

Scheda Personale

Nome e Cognome: Bianca Guaccero

Bianca Guaccero Data e Luogo di Nascita: 15 gennaio 1981, Bitonto (Bari)

15 gennaio 1981, Bitonto (Bari) Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione: Conduttrice, Attrice

Conduttrice, Attrice Genitori: Rosaria Salierno, Ettore Guaccero

Rosaria Salierno, Ettore Guaccero Fratello: Domenico Guaccero

Domenico Guaccero Ex Marito: Dario Acocella

Dario Acocella Social Media: Instagram, Twitter, Facebook

Biografia e Carriera di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è nata il 15 gennaio 1981 a Bitonto, dimostrando fin da giovane una passione per il cinema. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1999 nel film “Terra Bruciata” di Fabio Segatori. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo.

Nel corso degli anni, ha recitato in numerosi film, tra cui “Faccia di Picasso” (2000) e “Tra Due Mondi” (2001). Nel 2001, ha fatto il suo debutto in televisione nella miniserie “Ama il tuo nemico 2,” trasmessa su Rai 2.





Bianca ha anche mostrato il suo talento come cantante in programmi televisivi e si è avvicinata al teatro. Uno dei momenti salienti della sua carriera è stata la conduzione della 58ª edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Andrea Osvárt, Pippo Baudo e Piero Chiambretti.

Nel corso degli anni 2000, la sua attività si è intensificata, partecipando anche a serie TV di successo come “Capri.” Inoltre, ha intrapreso progetti radiofonici, tra cui la conduzione del programma “Pane, Amore e Zeta Weekend” su Radio Zeta nel 2018. Ha mantenuto una presenza costante in televisione, conducendo il programma “Detto Fatto” fino alla stagione televisiva 2022/2023.

Nonostante i suoi impegni da conduttrice, Bianca non ha mai abbandonato la recitazione, come dimostra il suo ruolo da protagonista nel 2021 nel film “Fino all’ultimo battito,” in cui ha recitato al fianco di Marco Bocci e Violante Placido. Nel 2023, ha condotto in prima serata lo show “Liberi tutti.”

La Vita Privata di Bianca Guaccero

Nel 2013, Bianca Guaccero ha sposato il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese di “Capri,” in cui ha interpretato il ruolo di Carolina Scapece. Nel 2014, la coppia ha dato il benvenuto alla loro primogenita, Alice Acocella. Tuttavia, nel 2017, la coppia si è separata, e Dario Acocella ha confermato sui social media di non vivere più con Bianca.

In un’intervista a DiPiù Tv, Bianca ha condiviso che ha trovato la forza di superare la separazione e apprezzare ancor di più le cose belle della sua vita, in particolare sua figlia Alice e la sua carriera di attrice.

I Presunti Amori di Bianca Guaccero

Nel 2018, sono circolate indiscrezioni su una possibile relazione tra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri, il comico e attore del duo comico “Luca e Paolo.” Nonostante le speculazioni, entrambi hanno sempre smentito tali voci.

Nel 2019, è emersa la possibilità di una riconciliazione tra Bianca e Nicola Ventola, ex calciatore e amico di lunga data. Tuttavia, Bianca aveva precedentemente dichiarato in un’intervista di essere single e felice della sua situazione.

In sintesi, sembra che il cuore di Bianca Guaccero sia attualmente libero da vincoli amorosi.

Dove Vive Bianca Guaccero

Bianca ha vissuto a lungo a Roma, città che l’ha accolta quando aveva solo 19 anni. Nel 2018, a seguito della separazione dal suo primo marito, si è trasferita a Milano, preparandosi per la conduzione di “Detto Fatto.” Anche dopo la fine del programma, ha continuato a vivere a Milano, mentre Caterina Balivo, la sua sostituta, è tornata a Roma dopo dieci anni.

Il Guadagno di Bianca Guaccero

Non sono disponibili informazioni precise sullo stipendio di Bianca Guaccero. Tuttavia, con una carriera ricca di film, serie TV, teatro e programmi televisivi, è probabile che abbia ottenuto notevoli soddisfazioni anche a livello finanziario.

Curiosità su Bianca Guaccero