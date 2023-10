Donna incinta colpita da un Rottweiler caduto dal terzo piano: come è possibile?

Nel pieno centro di Roma, intorno alle 12 del mattino, un tragico incidente ha scosso la tranquillità della via Frattina. Un Rottweiler è precipitato dal terzo piano di un edificio, colpendo una donna incinta che si trovava al secondo mese di gravidanza. Questo drammatico episodio ha suscitato sgomento tra i presenti e ha richiesto un rapido intervento medico.

La caduta e le conseguenze

Il Rottweiler, chiamato Codi, ha subito gravi lesioni in seguito alla caduta e purtroppo è deceduto poco dopo l’impatto. Gli abitanti e i passanti accorsi sul luogo hanno cercato di prestare soccorso alla vittima in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Nel frattempo, la padrona del cane è scesa in strada, affermando di non essersi resa conto di quanto stesse accadendo.

Testimonianza di un testimone oculare

Una giovane testimone, presente al momento dell’incidente, ha dichiarato di aver inizialmente confuso il rumore con uno sparo. Solo successivamente si è resa conto che si trattava di un cane che si era precipitato in strada.





L’intervento delle autorità

Dopo il trasporto d’urgenza in ospedale della donna incinta, le cui condizioni rimangono critiche, le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo dell’incidente. Hanno immediatamente coperto il corpo senza vita di Codi con un telone giallo. Nel frattempo, i carabinieri stanno conducendo un’indagine per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica situazione. Secondo le informazioni preliminari, sembra che il cane stesse giocando in casa e sia caduto accidentalmente da una finestra.

Questo incidente ha scosso profondamente la comunità locale, portando gravi conseguenze per la donna incinta e la tragica perdita del cane. Le autorità stanno continuando a indagare per chiarire tutti i dettagli di questa terribile vicenda.