Milena Santirocco ritrovata, l’insegnante abruzzese appare in commissariato in Campania: «Posso chiamare la mia famiglia?»

Milena Santirocco, una donna di 54 anni originaria di Lanciano (Chieti), scomparsa il 28 aprile, è stata ritrovata viva dopo una serie di ricerche che avevano tenuto in apprensione la comunità e la sua famiglia. La notizia del suo ritrovamento è stata confermata intorno alle 22:30 alla periferia di Caserta, dove la donna si è presentata spontaneamente al commissariato di polizia di Castel Volturno.





Secondo le informazioni raccolte, Santirocco è entrata in un bar locale chiedendo di usare un telefono per contattare i suoi familiari e rassicurarli sul suo stato. Questo comportamento ha portato alla conclusione che il suo allontanamento fosse stato volontario. Alessia Natali, responsabile dell’associazione ‘Penelope’ per le persone scomparse dell’Abruzzo, ha riferito che Milena è in buono stato di salute e che sarà sottoposta ad accertamenti medici per assicurarsi del suo benessere fisico e psicologico, oltre a cercare di comprendere le motivazioni dietro il suo gesto.

La denuncia di scomparsa era stata formalizzata dai figli di Santirocco il giorno successivo alla sua scomparsa, e da quel momento le autorità locali, sotto la guida della dirigente Miriam D’Anastasio e del commissario Antonio Ucci, hanno avviato un’intensa operazione di ricerca. A queste si sono uniti carabinieri, guardia costiera, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nella zona della borgata marina di Torino di Sangro, dove era stata ritrovata l’auto di Milena, una Renault Clio grigia con una gomma bucata, parcheggiata vicino alla pista ciclabile della Via Verde Costa dei Trabocchi. Accanto al veicolo è stato rinvenuto anche il cellulare di Milena, spento.

Un ulteriore dettaglio che aveva destato preoccupazioni è stata la cancellazione del suo profilo Facebook, un gesto che non è stato ancora chiarito se compiuto dalla stessa Milena o da altri. Questo elemento aveva aggiunto un ulteriore livello di mistero e preoccupazione alla sua scomparsa, alimentando speculazioni e ansie nei suoi cari e nella comunità.

La notizia del suo ritrovamento ha portato sollievo, ma rimangono molte domande senza risposta, che le autorità sperano di chiarire nei prossimi giorni. Nel frattempo, la comunità e la famiglia di Milena possono finalmente tirare un sospiro di sollievo sapendo che è tornata sana e salva.