Freddo e gioia oltre la vita: un incontro paradisiaco inaspettato

Un uomo arriva in Paradiso e inizia a stringere amicizia con le anime lì presenti. Durante una chiacchierata, nota un signore che sembra tremare dal freddo e gli chiede:





“Scusa, ma di cosa sei morto?”

L’altro risponde: “Sono morto di freddo. E tu, come sei morto?”

“Ah, io sono morto di felicità!”

“Incredibile, come si muore di felicità? Raccontami tutto!”

“Be’, sono rientrato a casa dal lavoro convinto che mia moglie avesse un amante. Ho iniziato a cercarlo dappertutto: sotto il letto, nel bagno, in cucina, negli armadi… non ho trovato nessuno, quindi sono morto di gioia per il sollievo!”

L’altro scrolla la testa e risponde: “Idiota, se avessi aperto anche il congelatore, ora saremmo ancora vivi entrambi!”