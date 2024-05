Ecco il costume dell’estate 2024 da Belén Rodriguez: modello intero con dettaglio treccia sulla schiena nuda

Belén Rodriguez, icona di stile e volto noto dello spettacolo italiano, ha superato le sfide personali degli ultimi mesi, tra cui la fine della relazione con Stefano De Martino e un breve periodo con Elio Lorenzoni, l’uomo che l’ha aiutata a superare un momento difficile. Oggi, più radiosa che mai, Belén celebra la sua vita da single, concentrandosi sul lavoro e sui suoi due figli, Santiago e Luna Marì.





Recentemente, Belén ha lanciato Soy Rebeya, la sua prima linea di make-up che include mascara ispirati alla forma del suo corpo nudo. Nonostante l’impegno in questo nuovo progetto, non ha trascurato il suo marchio di costumi da bagno, Me Fui, creato insieme alla sorella Cecilia, che continua a essere una parte fondamentale del suo portfolio imprenditoriale.

La campagna pubblicitaria per la collezione estiva 2024 di Me Fui vede Belén in una posa affascinante e rilassata sulla sabbia, evidenziando la sua innata femminilità. Attraverso i social media, ha condiviso un’anteprima della campagna, dove appare in un elegante monokini twist, che promette di diventare il pezzo forte dell’estate.

Il costume Me Fui che Belén indossa è un modello intero, estremamente sgambato e fasciante, caratterizzato da una maxi scollatura sulla schiena che ne accentua la silhouette. Il dettaglio più distintivo è una treccia di tessuto che adorna elegantemente la schiena, partendo dalla nuca fino al fondoschiena. Questo design non solo esalta la figura, ma aggiunge un tocco di classe e originalità al look da spiaggia.

Venduto al prezzo di 95 euro sul sito ufficiale del marchio, il monokini twist di Me Fui è destinato a influenzare le scelte estive di molte donne, che si ispireranno a Belén per i loro acquisti stagionali. Con l’estate 2024 alle porte, gli occhi sono puntati su Belén Rodriguez e sul suo impegno a mantenere un ruolo di leader nel settore della moda balneare, consolidando la sua immagine di imprenditrice di successo e icona di stile.