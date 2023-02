Chi è Björn Borg ex marito di Loredana Berté? Età, biografia, figli e vita privata

Loredana Berté è stata sposata due volte, una con Björn Borg, noto tennista. Tuttavia, la loro relazione è stata molto burrascosa e la Berté ammette che la rottura è stata drastica. L’amore invade e finisce, è un’illusione”. – esordisce la cantante, chiaramente scottata dagli eventi del passato. Poi racconta – L’ultimo marito l’ho lasciato picchiandolo in albergo. L’ho picchiato a morte perché pensavo che chiamasse la reception per un club sandwich, invece ha chiamato due prostitute!”. L’ex di cui parla è appunto l’ex campione di tennis, di cui la Berté ha purtroppo un ricordo per nulla positivo.

Björn Borg era il marito di Loredana Berté.

Björn Borg, marito di Loredana Bertè, incontrò per la prima volta la cantante nel 1973 mentre entrambi si trovavano a Parigi per una partita di tennis. All’epoca, il rocker era fidanzato con il campione Adriano Panatta. Borg sconfisse il suo rivale al Roland-Garros e più tardi, quella sera, i due ebbero una stretta di mano che sarebbe stata seguita da anni di silenzio. Dieci anni dopo, Loredana sposò Roberto Berger, un miliardario da cui si sarebbe presto separata. Borg, invece, sposò Mariana Simionescu solo per salvare le apparenze. Loredana e Björn si rivedranno a New York, mentre lui è impegnato in un evento di sette ore al palazzetto dello sport e lei è in compagnia di Liza Minelli e Andy Warhol. Da lì in poi iniziano a vedersi per qualche sera, ma solo per divertimento. Nel 1988, si rivedono a Ibiza e iniziano una relazione a macchia di leopardo, per poi annunciare l’unione in una conferenza stampa. I due si sposano nel 1989 a Milano e la Bertè conosce già bene il lato oscuro di Borg, dovuto soprattutto alla cocaina.

Il rapporto tra me e Björn era ormai entrato in una spirale molto strana, fatta di giochi rocamboleschi. (…) Fino a quella sera, per dimostrargli il mio amore, ho ingoiato un tubetto degli stessi tranquillanti che aveva preso lui. Poi, quando mi accorsi che mi stavo addormentando, chiamai un suo amico e gli chiesi di dire a Bjorn che lo amavo. Lui ha capito, ha chiamato la polizia che ha sfondato la finestra e mi ha salvato.

Loredana Bertè è stata sposata due volte, una con il primo marito Björn Borg, noto tennista. Tuttavia, la loro relazione è stata molto burrascosa e la Berté sottolinea di aver chiuso con l’amore. In effetti, Berté ammette che la rottura con Borg è stata drastica. “L’amore invade e finisce, è un’illusione”, esordisce la cantante, chiaramente scottata dagli eventi del passato. Poi racconta: “L’ultimo marito l’ho lasciato picchiandolo in albergo. L’ho picchiato a morte perché pensavo che chiamasse la reception per un club sandwich, invece ha chiamato due prostitute!”. L’ex di cui parla è proprio l’ex campione di tennis, di cui purtroppo la Berté ha un ricordo per nulla positivo.

Loredana Bertè lo ha ritrovato dopo 10 anni.

Il matrimonio con il figlio del miliardario Berger è finito nel 1987 e la Bertè ha ritrovato Bjorn Borg a New York poco dopo. Entrambi si trovavano nella Grande Mela per lavoro e hanno iniziato a frequentarsi 10 anni dopo il loro primo incontro. Una relazione nata per gioco, che viaggiava sulle onde della leggerezza, ma che col tempo ha trovato solidità. Era il 1988 quando la storia tra la voce di “And The Moon Knocked” e il tennista fu resa pubblica e contemporaneamente la relazione iniziò a essere travagliata.