Chi è Bobby Solo? Età, carriera, vita privata, moglie, figli e patrimonio

Bobby Solo è una sensazione assoluta sulla scena musicale italiana, conquistando l’adorazione di milioni di fan devoti. Il suo modo di suonare la chitarra, il suo carisma e la sua voce mozzafiato hanno commosso il cuore di intere generazioni, che da anni seguono con interesse la sua musica e i suoi concerti.

Oggi, il celebre cantante sarà ospite speciale della Domenica In di Mara Venier! La conduttrice è entusiasta di parlare degli incredibili successi dell’artista sul palcoscenico più rinomato della musica italiana. Tuffatevi in un mondo di nostalgia con la musica, le storie e le risate di Bobby. Con l’avanzare della sua carriera, molti sono curiosi di conoscere la sua vita privata. Scopriamo la sua casa, la sua famiglia, la sua fortuna e altri fatti intriganti su questo iconico cantante italiano! Bobby Solo è una sensazione assoluta che vive e lavora per arrivare al top!

La sua carriera è piena di successi incredibili e i suoi più grandi successi sono conosciuti in tutto il mondo! Bobby Solo Il primo e indimenticabile 45 giri di Bobby “Ora che sei già una donna/Valeria” è stato il suo fiore all’occhiello negli anni Sessanta. I suoi testi profondi e la sua bellissima melodia hanno conquistato il cuore di migliaia di persone, che da allora lo seguono con devozione. Roberto Satti, nato il 18 marzo 1945 a Roma, proviene da una famiglia del Friuli Venezia Giulia. La sua carriera di successo ha prodotto ben 37 album che hanno fatto innamorare milioni di giovani donne. Fin da giovane, Bonny si è appassionato alla musica, in particolare al rock ‘n’ roll, e da allora è un chitarrista devoto.

Dopo essersi trasferito a Milano, è stato entusiasta di ricevere il suo primo contratto con Vincenzo Micocci per “Dischi Ricordi”. La sua carriera è stata lanciata da successi indimenticabili come “Una lacrima sul viso” e “Credi in me”, che gli hanno permesso di ottenere la prima vittoria al Festival di Sanremo – un momento davvero trionfale! Per il cantante la vita privata, l’amata moglie, le preziose figlie e i preziosi beni sono di estrema importanza. Nel 1967 Bobby Solo si è sposato con Sophie Teckel, una rinomata ballerina francese, con la quale ha avuto tre figli: Alain, Chantal e Muriel. Purtroppo, nel 1991, il cantante e Sophie si sono separati, ma Bobby ha comunque riconosciuto Veronica come sua figlia, avendo avuto una breve storia d’amore con Mimma Foti.

Dopo anni di attesa, Bobby scelse finalmente di sposare Tracy Quade e insieme ebbero l’amato figlio Ryan. Nonostante l’immensa ricchezza di Bobby, la fonte delle sue ricchezze rimane un vero e proprio enigma. Non ha mai parlato della sua eredità, né di come verrà divisa alla sua morte.