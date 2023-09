Chi è Brando tronista Uomini e Donne? Età, altezza, Instagram, lavoro, genitori e cognome

Il ritorno di Uomini e Donne in televisione è ormai imminente, con la prima puntata prevista per lunedì 11 settembre 2023. Le anticipazioni che circolano sul web ci hanno già svelato chi saranno i tre ambiziosi tronisti della stagione classica, pronti a prendere posto sulle iconiche poltrone rosse. La registrazione iniziale del programma risale al 24 agosto, e ciò ci consente di fornirvi alcuni succosi dettagli fin da ora. La ripresa del programma è avvenuta senza intoppi, con particolare enfasi posta da Maria sulla presentazione dei nuovi protagonisti di questa edizione. Tra i giovani tronisti, il primo di cui vogliamo parlarvi è Brando.

Brando: Il Nuovo Tronista di Uomini e Donne

Brando è stato ufficialmente introdotto nel corso della registrazione del 24 agosto, ma cosa sappiamo di lui e della sua presentazione? L’account ufficiale di Witty TV su Instagram ha condiviso le presentazioni dei primi tronisti, che hanno rapidamente catturato l’attenzione della rete. Brando, 22 anni, proviene da Treviso. Pur non conoscendo il suo cognome, è importante notare che il giovane è “figlio d’arte”, con una madre attrice e nonno e bisnonno direttori d’orchestra. La sua infanzia è stata segnata dall’abbandono del padre quando era ancora molto giovane, un evento che ha lasciato profonde cicatrici e influenzato i suoi rapporti con gli altri nel corso del tempo.

Nonostante le difficoltà del passato, sembra che Brando abbia recentemente ristabilito un legame con suo padre e ora sia determinato a cercare il vero amore negli studi di Uomini e Donne. Nelle sue stesse parole: “Mi chiamo Brando, ho 22 anni e vivo a Treviso. Nella vita ho svolto svariati mestieri, dal cameriere all’aiuto cuoco, passando per il maestro di sci fino al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e lo sport è una parte imprescindibile di essa. La mia famiglia è un vero e proprio nucleo di artisti: mia zia è stata un’attrice e i miei nonni erano direttori d’orchestra… Sono un ragazzo normale e come tanti della mia età, il mio passato ha condizionato le mie scelte e il modo in cui ho affrontato le esperienze. Ho mantenuto i miei sentimenti chiusi in me stesso per troppo tempo, ma stavolta ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita”.

La presentazione di Brando ha sollevato alcune critiche, poiché ha dichiarato di aver “già fatto tutto nella vita”. Alcuni fan di Uomini e Donne temono che i tronisti di questa edizione possano essere troppo giovani e superficiali per cercare un amore autentico. Tuttavia, come si suol dire, non bisogna giudicare un libro dalla copertina. Sarà interessante vedere se i protagonisti di questa edizione riusciranno a dimostrare il contrario agli scettici!