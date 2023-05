Chi è Carla Boni moglie di Gino Latilla? Età, causa, morte, vita priva e figli

Carla Boni: la vita e la carriera della prima vincitrice di Sanremo

Carla Boni, la prima vincitrice femminile del Festival di Sanremo, è stata una delle artiste più amate del panorama musicale italiano degli anni Cinquanta. La sua vittoria a Sanremo nel 1953, in coppia con Flo Sandon’s, rappresenta un momento storico della kermesse musicale, ma la sua carriera è stata molto più ricca di successi e curiosità.

Chi era Carla Boni: biografia e carriera

Carla Gaiano, in arte Carla Boni, nacque il 17 luglio 1925 a Ferrara. Sin da bambina dimostrò una grande passione per la musica e, nel 1935, entrò a far parte della Compagnia ferrarese di attori-bambini. Fu Pippo Barzizza, direttore d’orchestra, a darle la grande occasione nel mondo della musica. Nel corso degli anni Cinquanta, Carla incise numerosi successi, tra cui la celebre “Le luci di New York”, una cover di un brano di George Gershwin.

Il successo definitivo arrivò nel 1953, quando vinse il Festival di Sanremo in coppia con Flo Sandon’s, interpretando il brano “Viale d’autunno”. Carla partecipò al Festival per ben cinque edizioni, conquistando il pubblico con successi indimenticabili come “Mambo Italiano” e “Casetta in Canadà”.

Dopo un periodo di pausa negli anni Sessanta, la cantante tornò a calcare i palcoscenici, partecipando anche al varietà “Un fantastico tragico venerdì” condotto da Paolo Villaggio. Carla godette di un breve ritorno di notorietà alla fine degli anni Novanta e all’inizio degli anni Duemila.

La morte di Carla Boni

Carla Boni morì il 17 ottobre 2009 a Roma, all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia. Durante il suo funerale, venne letto un messaggio che lei stessa aveva scritto qualche anno prima: “Ho ricevuto il mio congedo. Vi dico addio amici miei, mi inchino a voi tutti e prendo commiato. Ecco, rendo le chiavi della mia posta. È giunta l’ora della partenza. Parto a mani vuote ma con tanta speranza. In questo teatro ho recitato la mia parte, ciò che ho visto è stato insuperabile!”.

La vita privata di Carla Boni

Carla Boni sposò il cantante Gino Latilla nel 1958 e dalla loro unione nacquero due figli, Davide nel 1960 e Luisella nel 1965.

Curiosità su Carla Boni