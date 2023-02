Chi è Carla Bruni? Età, biografia, carriera, vita privata, Instagram, marito e figli

Carla Gilberta Bruni Tedeschi, più comunemente nota come Carla, è una cantante, attrice e top model sposata con Nicolas Sarkozy e spesso indicata con il doppio cognome Bruni-Sarkozy. Inoltre, detiene il titolo di Première dame di Francia.

Carla Bruni è nata a Torino il 23 dicembre 1967, quindi ha 54 anni. Di famiglia torinese benestante, si è trasferita a Parigi con i genitori intorno agli 8 anni. Suo nonno, Virginio Bruni Tedeschi, ha fondato negli anni ’20 la CEAT, la seconda industria italiana della gomma dopo la Pirelli.

Il padre biologico di Carla Bruni sarebbe Maurizio Remmert, imprenditore torinese. Il padre è un compositore e industriale che si è trasferito in Francia ed è poi diventato direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, Remmert ha fatto questa affermazione.

Nel 2007, Remmert ha dichiarato a La Repubblica di essere a conoscenza della paternità di Carla fin dalla sua nascita. All’epoca viveva a Torino e aveva conosciuto Marisa Tedeschi, pianista, e suo marito Alberto, imprenditore e compositore. Remmert e Marisa vissero una lunga e significativa storia d’amore durata sei anni, ma tenuta segreta al pubblico. Carla è nata nel 1967, ma l’identità del padre non è stata rivelata.

Carla ha studiato in scuole private svizzere prima di trasferirsi alla Sorbona di Parigi per iscriversi alla Facoltà di Architettura. All’età di 19 anni ha deciso di abbandonare gli studi accademici per dedicarsi a tempo pieno alla carriera di modella.

Negli anni Novanta ha ottenuto un riconoscimento internazionale nel mondo della moda, diventando una delle modelle più pagate, con uno stipendio annuale che può raggiungere i 7,5 milioni di dollari. Ha lavorato con stilisti famosi come Christian Dior, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint-Laurent, Chanel e Versace.

Alla fine degli anni Novanta, Carla Bruni ha iniziato una storia d’amore con il professore di filosofia Raphaël Enthoven, dalla quale è nato il figlio Aurélien nel 2001. Nel 1998, Carla ha spostato la sua attenzione dalla moda alla musica. Due anni dopo, ha scritto i testi di alcune canzoni dell’album “Si j’étais elle” di Julien Clerc.

Nel 2002, Carla Bruni pubblica il suo album di debutto da solista, intitolato “Quelqu’un m’a dit”. L’anno successivo è stata invitata come ospite al Festival di Sanremo e ha vinto il Prix Raoul-Breton. Nel 2004 è stata insignita del premio “Victoires de la musique” come artista femminile dell’anno.

Nel gennaio 2017 Carla Bruni ha pubblicato il suo secondo album, “No Promises”, interamente cantato in inglese. Dall’ottobre dello stesso anno è stata testimonial della Lancia Musa. Nel corso del 2017 è stata resa pubblica la notizia della relazione di Carla Bruni con il presidente francese Nicolas Sarkozy.

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy

Il 2 febbraio 2008, la coppia si è scambiata le promesse in una cerimonia civile al Palazzo dell’Eliseo, con Farida Khelfa e Marine Delterme come testimoni. Qualche mese dopo, Carla pubblica il suo terzo album, “Comme si de rien n’était”. A dicembre, Carla è stata nominata ambasciatrice mondiale del Fondo Globale, dell’Unicef e dell’ONUSIDA per aiutare a proteggere madri e bambini dall’AIDS.

Nell’aprile 2009, Carla Bruni-Sarkozy ha istituito la “Fondation Carla Bruni-Sarkozy” per fornire accesso alla conoscenza e all’istruzione ai gruppi svantaggiati. Nel 2010 ha avviato la campagna internazionale “Born HIV Free” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibilità di abolire la trasmissione dell’HIV da madre a figlio entro il 2015.

Nel maggio 2011 Giulia Sarkozy ha annunciato la sua gravidanza e ha poi partorito nell’ottobre dello stesso anno. È rientrata nell’industria musicale nel 2013 con l’uscita del singolo “Chez Keith et Anita”, che anticipa il suo quarto album in studio, “Little French Songs”.

È stata invitata a presentare il suo lavoro come ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, condotta da Fabio Fazio. Il 22 settembre 2017 è tornata in passerella alla Settimana della Moda di Milano per rendere omaggio a Gianni Versace nel 20° anniversario della sua scomparsa. Insieme a lei hanno sfilato Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Helena Christensen. Nell’agosto 2019 le è stato consegnato il premio “Dalida”.

Carla Bruni è presente su Instagram con @carlabruniofficial, dove condivide scorci della sua vita quotidiana e professionale, tra cui collaborazioni con importanti case di moda, eventi a cui partecipa e nuove uscite discografiche.