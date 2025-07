Roberto Ciufoli racconta: “Sangue nelle urine e dolore, poi la diagnosi di un tumore renale. Operato d’urgenza”

Roberto Ciufoli, noto attore e comico italiano, ha recentemente condiviso la difficile esperienza vissuta a causa di un tumore al rene. In un’intervista rilasciata a Benessere Magazine, ha raccontato il percorso che lo ha portato alla diagnosi e al successivo intervento chirurgico. La vicenda, che ha segnato profondamente la sua vita, è iniziata con alcuni sintomi che, inizialmente, aveva sottovalutato.





L’attore ha spiegato che i primi segnali della malattia si sono manifestati con dolori persistenti nella zona lombare e nel fianco, accompagnati da tracce di sangue nelle urine. Tuttavia, Ciufoli ha ammesso di aver trascurato questi campanelli d’allarme per diverso tempo. Solo dopo che i sintomi sono diventati più evidenti, ha deciso di rivolgersi a uno specialista: “Avevo dei sintomi, ma avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. A un certo punto, però, ho capito che dovevo sottopormi a controlli approfonditi, che non potevo più rimandare”.

La diagnosi iniziale, ricevuta lo scorso marzo, sembrava meno grave del previsto: un calcolo al rene sinistro. Tuttavia, ulteriori esami hanno rivelato una realtà ben più seria. Dietro al calcolo, nascosto da un coagulo di sangue, è stato individuato un tumore in uno stadio avanzato. La biopsia ha confermato la presenza di un carcinoma maligno. “Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo”, ha dichiarato Ciufoli, descrivendo il forte impatto emotivo della diagnosi.

Consigliato dai medici, l’attore ha deciso di affrontare un intervento chirurgico radicale. L’operazione ha comportato l’asportazione del rene sinistro, dell’uretere e dei linfonodi circostanti. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto e non aveva dato luogo a metastasi. Questo ha permesso ai medici di intervenire in modo definitivo per eliminare il tumore. “Abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta”, ha spiegato.

Nonostante la complessità dell’operazione e il periodo di convalescenza, Roberto Ciufoli ha dimostrato una grande forza d’animo. Pochi giorni dopo l’intervento, ha ripreso a lavorare per mantenere uno stimolo psicologico positivo e superare questa difficile prova. “Sono in fase di recupero. Certo, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda”, ha raccontato.

L’attore ha sottolineato quanto sia stato importante il suo carattere resiliente per affrontare la situazione con determinazione e serenità. Ha anche voluto proteggere la sua famiglia dal peso emotivo della malattia: “Ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi”. Questo atteggiamento ottimista gli ha permesso di concentrarsi sul recupero e sulla possibilità di tornare alla normalità.

La storia di Roberto Ciufoli rappresenta un esempio significativo di come affrontare una malattia grave con coraggio e determinazione. L’attore ha anche voluto lanciare un messaggio importante: non ignorare i segnali del proprio corpo e sottoporsi tempestivamente ai controlli medici necessari. La sua esperienza dimostra quanto sia fondamentale agire con prontezza per individuare eventuali problemi di salute e intervenire in modo adeguato.