Tragico incidente a Jesolo: morti Manuela e Davide, genitori di due bambini

Sabato pomeriggio sulla via Adriatico a Jesolo, una Harley-Davidson con a bordo Manuela Ghezzo (59 anni) e Davide Magnanini (59 anni) ha impattato con un camion in uscita da Jesolo intorno alle 16:40. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche alcune auto, provocando quattro feriti, fortunatamente non in pericolo di vita .





Il mezzo pesante, nella manovra successiva, ha urtato gli altri veicoli. Sul posto sono intervenuti subito l’elicottero del Suem e diverse ambulanze, ma le condizioni dei due centauri erano già critiche: le ferite riportate nell’impatto sono state fatali e i sanitari non hanno potuto salvarli. I corpi dei due sono stati sbalzati sull’asfalto e travolti dal traffico in transito .

La polizia locale ha isolato l’area, deviato il traffico e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, fermando la viabilità per diverse ore .

Manuela Ghezzo e Davide Magnanini, entrambi residenti a Peseggia di Scorzè, erano molto attivi nel gruppo “Harley coi fioi” e conosciuti nella comunità locale. Lasciavano due figli di 25 e 31 anni ().

Subito dopo l’incidente, il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione: “Esprimo il cordoglio e il dispiacere della città per questo grave incidente. Non ci sono parole. Invito ancora una volta alla massima cautela e attenzione, per se stessi e per gli altri” .

Anche la comunità di Peseggia e quella di Zelarino, dove Federico ha avviato il negozio Time2padel in via Castellana, si sono strette attorno alla famiglia, ricordando la coppia come “due persone meravigliose” .

Secondo le prime ricostruzioni, l’Harley stava uscendo da Jesolo quando si è scontrata con un camion in manovra. Il mezzo pesante, dopo l’impatto con la moto, ha travolto alcune auto in corsa, moltiplicando la gravità del sinistro . Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i dati raccolti, inclusi video di sorveglianza e testimonianze, per determinare le responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti elisoccorso, ambulanze e agenti della polizia locale. Nonostante la prontezza dei soccorsi, i traumi riportati da Manuela Ghezzo e Davide Magnanini sono stati letali. La strada è rimasta chiusa per permettere i rilievi e i soccorsi .

I due centauri lasciano due figli maturi, Federico (31) e Simone (25), che evidentemente condividono la passione per la Harley. Il gruppo “Harley coi fioi” ha manifestato vicinanza alla famiglia, offrendo solidarietà in un momento di profondo dolore .

Il sindaco De Zotti ha colto l’occasione per rinnovare un invito alla prudenza sulle strade, rivolto a tutti gli utenti della viabilità. Il triste evento a Jesolo sottolinea l’importanza del rispetto delle norme e della massima attenzione, non solo per sé stessi ma anche per chi si condivide la strada.