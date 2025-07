Muore a 20 anni il figlio del rapper Mack Maine: “Perché lui e non io?”

La notizia della morte del figlio di Mack Maine, noto rapper e produttore discografico, ha scosso il mondo della musica. Con un toccante messaggio pubblicato su Instagram, l’artista ha comunicato che il suo figlio ventenne, Isaiah, conosciuto affettuosamente come Zeke, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in California a causa di un attacco epilettico. Il post è accompagnato da una serie di immagini che ripercorrono momenti significativi della vita di Isaiah, dalle sue prime esperienze fino alla laurea.





Nel suo messaggio, Mack Maine ha espresso il dolore e la confusione che sta vivendo, domandandosi: “Perché mio figlio e non io?”. Ha poi aggiunto un ringraziamento al giovane per avergli dato il dono della paternità, definendolo la sua più grande fonte di ispirazione e motivazione.

L’artista ha spiegato che il ritardo nell’annuncio della tragedia è dovuto a una coincidenza particolarmente dolorosa: la morte di Isaiah è avvenuta nello stesso giorno del compleanno di Mack Maine e dell’anniversario della scomparsa di suo padre. Questo ha reso il momento ancora più difficile da affrontare.

Nel post su Instagram, il rapper ha condiviso numerose fotografie che raccontano la crescita di Isaiah, dai suoi primi passi fino ai momenti più importanti della sua vita. Ha anche parlato dell’impatto positivo che il sorriso del figlio aveva su di lui nei momenti bui: “È un dolore che personalmente non ho mai provato prima, ma continuo a confidare e credere nel piano di Dio, nella Sua volontà e nella Sua misericordia”, ha scritto.

Mack Maine ha rivolto un appello ai suoi follower, chiedendo loro di dimostrare amore alle persone care: “Abbracciate chi amate e stringetelo forte… se non potete farlo, chiamate per dirgli che li amate. E se siete nella mia stessa situazione, chiudete gli occhi e ricordate i bei momenti o guardate foto e video”.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio ricevuti dal rapper, spicca quello della collega Nicki Minaj, che ha espresso la sua incredulità e vicinanza alla famiglia. “Voi ragazzi avete cresciuto un ragazzo incredibile. Era un ragazzo perfetto. Non ho parole per esprimere quello che devi provare. Non ci sono parole. Preghiamo per tutta la tua famiglia, Mack. Vi amiamo tanto”, ha scritto la cantante.

La comunità musicale e i fan si sono uniti per sostenere Mack Maine in questo momento difficile, dimostrando affetto e solidarietà attraverso commenti e messaggi sui social media. La perdita di Isaiah rappresenta un duro colpo per l’artista, che ha sempre sottolineato l’importanza del legame con suo figlio nella sua vita.

La morte di Isaiah, avvenuta a soli vent’anni, riporta l’attenzione sull’importanza della consapevolezza riguardo alle crisi epilettiche, una condizione che può avere conseguenze gravi e imprevedibili. In questo momento di lutto, la famiglia di Mack Maine ha preferito mantenere un certo grado di riservatezza, condividendo solo quanto necessario per onorare la memoria del giovane.

La tragedia si inserisce in un contesto già segnato da altre perdite significative nel mondo della musica e dello spettacolo. La notizia della scomparsa di Isaiah sottolinea ancora una volta quanto sia importante apprezzare ogni momento con i propri cari e non dare nulla per scontato.