Nuova polemica Rai: cancellato un programma definito troppo libero, conduttore lasciato all’oscuro





Giù la maschera? Boom, sparito dai palinsesti di Rai Radio 1. Marcello Foa, che ci ha messo la faccia, l’ha detto senza troppi giri di parole su X: “Eh già, quello che non mi aspettavo è successo. ‘Giù la maschera’ non c’è più.” E lo dice pure un po’ amareggiato, giustamente: “Noi parlavamo di cose che gli altri manco sfioravano, e lo facevamo con una certa dose di coraggio – mica roba da poco.”





E la beffa? Un anno fa volevano pure potenziarlo, sto programma. Ora? Puff, scomparso. Foa la butta lì senza peli sulla lingua: “È cambiato il direttore, e come sempre quando succede in Rai, arrivano i partiti politici a ficcare il naso e a mettere bocca sul palinsesto.” Un classico, direi. E lui, che è stato presidente Rai, niente, manco una telefonata di cortesia per dirglielo. Sconcertante è dire poco.

“Era una trasmissione libera e indipendente. Decisamente troppo, a quanto pare.” Così chiude, ringraziando gente come Peter Gomez, Alessandra Ghisleri e Giorgio Gandola. Insomma, fine dei giochi. Tappeto tirato via, tutti a casa.

Era un programma libero e indipendente. Evidentemente troppo libero e troppo indipendente. Rai Radio 1 ha cancellato “Giù la maschera”.#giùlamaschera pic.twitter.com/LeFzhA2JaQ — Marcello Foa (@MarcelloFoa) August 28, 2025



