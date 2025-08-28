Auto finisce nel Po a San Benedetto: morti i due passeggeri, erano una coppia di anziani





Mattinata drammatica a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dove un’auto è uscita di strada ed è precipitata nelle acque del fiume. A bordo della vettura viaggiava una coppia, che purtroppo è stata trovata senza vita dai soccorritori. L’incidente si è verificato lungo la strada Argine Po Nord, che corre parallela al corso del fiume, in un tratto reso particolarmente insidioso dalle piogge abbondanti cadute nelle ultime ore.





L’allarme è stato lanciato intorno alle 9:00 di oggi, giovedì 28 agosto, quando un testimone ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando di aver visto un’auto sbandare, uscire dalla carreggiata e inabissarsi nelle acque del Po. Immediatamente sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso: un elicottero, un’ambulanza e un’auto medica inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

I primi accertamenti, tuttavia, non hanno portato al ritrovamento immediato del veicolo, che risultava già sommerso. L’ipotesi iniziale degli inquirenti è che le condizioni del manto stradale, rese difficili dalla pioggia, abbiano fatto perdere al conducente il controllo dell’auto, facendola precipitare nel fiume.

Le ricerche sono proseguite grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Mantova, che con l’aiuto delle squadre di sommozzatori hanno individuato l’automobile sul fondo del fiume. Durante le operazioni di recupero della vettura, gli operatori hanno avviato in parallelo la perlustrazione delle acque per individuare i passeggeri dispersi. Poco dopo, i corpi di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti senza vita. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una coppia di anziani residenti nella zona.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della corrente del fiume e della scarsa visibilità, ma la professionalità dei sommozzatori ha permesso di restituire alla luce sia il veicolo che le vittime. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e per coordinare la viabilità durante le operazioni.

Il tratto stradale dell’Argine Po Nord, già noto per essere particolarmente stretto e scivoloso, è stato temporaneamente chiuso per consentire il recupero del mezzo e permettere alle forze dell’ordine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riportato da testimoni, l’auto avrebbe improvvisamente sbandato senza apparente motivo, prima di sfondare la barriera laterale e finire in acqua.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire il momento esatto in cui l’incidente è avvenuto. L’allarme infatti è scattato solo questa mattina, ma non si esclude che la vettura possa essere caduta nel fiume diverse ore prima, con la pioggia e la scarsa visibilità notturna che avrebbero potuto ritardare la scoperta dell’accaduto.

La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità di San Benedetto Po, dove la coppia era conosciuta. Numerosi residenti hanno assistito alle operazioni di recupero, restando colpiti dalla drammaticità delle circostanze.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio, mentre resta il dolore per una vicenda che ha trasformato una mattina di pioggia in un giorno di lutto per l’intera comunità.



